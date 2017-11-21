Форум "ЛПК 360°" соберет в Москве экспертов лесопромышленного комплекса

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Форум лесопромышленного комплекса "ЛПК 360°", посвящённый обсуждению актуальных вопросов развития российской лесной отрасли, состоится 12 декабря в Москве, сообщает федеральный пресс-центр "Лесопромышленный комплекс России".

© Фото : Федеральный пресс-центр ЛПК России Узбекистан заинтересован в поставках продукции российского ЛПК организован Минпромторгом РФ, в нем примут участие представители власти и бизнеса, эксперты отрасли, преподаватели и студенты профильных вузов.

Работа форума будет разделена по тематическим секциям: "Целлюлоза", "Мебель", "Деревянное домостроение", "Коммуникации" и "Инновации".

"Эффективное развитие лесной промышленности невозможно без взаимодействия всех участников отрасли. Чтобы двигаться дальше, важно сопоставить разные мнения и предложения и выработать совместные решения по актуальным вопросам. Формат отраслевого форума позволит наладить прямой диалог между всеми заинтересованными сторонами процесса. Уверен, что вместе мы найдём оптимальные варианты для дальнейшего развития российского лесопромышленного комплекса", — привели в пресс-центре слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Как отметили в пресс-центре, Россия имеет самую большую площадь лесов в мире. Объем заготовки в последние годы демонстрирует устойчивую тенденцию к росту, благодаря стимулированию глубокой переработки снижаются объемы вывоза круглого леса и увеличиваются экспорт продукции деревообработки. В прошлом году производство древесины и изделий из нее увеличились на 3%, производство целлюлозы и бумаги — на 5%. Инвестиции в лесопромышленный комплекс выросли на 16,4 % — до 117 миллиардов рублей.

В настоящее время готовится к принятию Стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, где прописаны основные направления развития ЛПК на ближайшие десятилетия. Документ был разработан с учетом мнения экспертного профессионального сообщества и прогнозов спроса. Его обсуждение также станет одним из элементов форума "ЛПК 360°".