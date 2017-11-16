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Лесопромышленный комплекс России

Леспром России представил свою продукцию на выставке BATIMAT 2017 в Париже

12:3616.11.2017
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Стенд Russian Timber Industry в выставочном центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center
Представители российских и французских предприятий за столом переговоров
Образец цементно-стружечной плиты российского производства
При оформлении российской экспозиции использовались современные высокотехнологичные материалы из древесины
Свою продукцию в Париж привезла группа компаний СВЕЗА (Санкт-Петербург) – крупнейший производитель березовой фанеры в мире
Объединенный российский стенд пользовался популярностью у посетителей BATIMAT 2017
Продукция Череповецкого фанерно-плитного комбината (Вологодская область)
ДОК Калевала (Карелия) – один из крупнейших производителей современных ОСП-плит в России
Подписание контракта между компанией СТОД (Россия) и Wennerth Wood Trading ApS (Дания)
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииСтенд Russian Timber Industry в выставочном центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center.Стенд Russian Timber Industry в выставочном центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Стенд Russian Timber Industry в выставочном центре Paris Nord Villepinte Exhibition Center.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПредставители российских и французских предприятий за столом переговоров.Представители российских и французских предприятий за столом переговоров
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Представители российских и французских предприятий за столом переговоров.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииОбразец цементно-стружечной плиты российского производства. Материал используют во внешней и внутренней отделке помещений, а также в производстве мебели и транспортной тары.Образец цементно-стружечной плиты российского производства
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Образец цементно-стружечной плиты российского производства. Материал используют во внешней и внутренней отделке помещений, а также в производстве мебели и транспортной тары.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПри оформлении российской экспозиции использовались современные высокотехнологичные материалы из древесины.При оформлении российской экспозиции использовались современные высокотехнологичные материалы из древесины
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
При оформлении российской экспозиции использовались современные высокотехнологичные материалы из древесины.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииСвою продукцию в Париж привезла группа компаний "СВЕЗА" (Санкт-Петербург) – крупнейший производитель березовой фанеры в мире.Свою продукцию в Париж привезла группа компаний СВЕЗА (Санкт-Петербург) – крупнейший производитель березовой фанеры в мире
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Свою продукцию в Париж привезла группа компаний "СВЕЗА" (Санкт-Петербург) – крупнейший производитель березовой фанеры в мире.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииОбъединенный российский стенд пользовался популярностью у посетителей BATIMAT 2017.Объединенный российский стенд пользовался популярностью у посетителей BATIMAT 2017
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Объединенный российский стенд пользовался популярностью у посетителей BATIMAT 2017.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПродукция Череповецкого фанерно-плитного комбината (Вологодская область). Завод выпускает более 40 видов высококачественной продукции на основе глубокой переработки древесины, в том числе, фанеру, ДСП, ламинированную ДСП, пиломатериалы.Продукция Череповецкого фанерно-плитного комбината (Вологодская область)
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Продукция Череповецкого фанерно-плитного комбината (Вологодская область). Завод выпускает более 40 видов высококачественной продукции на основе глубокой переработки древесины, в том числе, фанеру, ДСП, ламинированную ДСП, пиломатериалы.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДОК "Калевала" (Карелия) – один из крупнейших производителей современных ОСП-плит в России.ДОК Калевала (Карелия) – один из крупнейших производителей современных ОСП-плит в России
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
ДОК "Калевала" (Карелия) – один из крупнейших производителей современных ОСП-плит в России.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПодписание контракта между компанией "СТОД" (Россия) и Wennerth Wood Trading ApS (Дания). Российский производитель стройматериалов из древесины наладит поставки в 2018 году LVL-бруса во Францию, Румынию и Данию.Подписание контракта между компанией СТОД (Россия) и Wennerth Wood Trading ApS (Дания)
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Подписание контракта между компанией "СТОД" (Россия) и Wennerth Wood Trading ApS (Дания). Российский производитель стройматериалов из древесины наладит поставки в 2018 году LVL-бруса во Францию, Румынию и Данию.
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Крупнейшая международная строительная выставка BATIMAT 2017 прошла с 6 ноября по 10 ноября в Париже. На коллективном стенде, организованном по инициативе Минпромторга России, под единым брендом Russian Timber Industry свою продукцию представили 15 российских компаний-производителей.

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