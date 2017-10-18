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Лесопромышленный комплекс России

РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине

13:3218.10.2017
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РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииОбъединенный стенд ЛПК России на международной выставке CIEHI 2017, которая прошла 12—14 октября в Пекине.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Объединенный стенд ЛПК России на международной выставке CIEHI 2017, которая прошла 12—14 октября в Пекине.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПрезентация OSB-плит российского производства, применяющихся в обшивке стен, покрытии полов и отделке.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Презентация OSB-плит российского производства, применяющихся в обшивке стен, покрытии полов и отделке.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПереговоры представителя компании-производителя березовой фанеры – материала, использующегося для отделки помещений и в мебельном производстве. Рынок КНР является одним из ключевых в части реализации экспортного потенциала ЛПК России.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Переговоры представителя компании-производителя березовой фанеры – материала, использующегося для отделки помещений и в мебельном производстве. Рынок КНР является одним из ключевых в части реализации экспортного потенциала ЛПК России.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииУчастники российского стенда – предприятия из Алтайского края, Архангельской области, Республики Карелия, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Тверской области.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Участники российского стенда – предприятия из Алтайского края, Архангельской области, Республики Карелия, Красноярского края, Санкт-Петербурга, Тверской области.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииПрезентация продукции российского лесопромышленного комплекса. По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сотрудничество с китайскими партнерами может обеспечить более уверенный рост ЛПК Дальнего Востока.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Презентация продукции российского лесопромышленного комплекса. По мнению замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, сотрудничество с китайскими партнерами может обеспечить более уверенный рост ЛПК Дальнего Востока.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииВыставочные образцы клееного бруса, применяемого в современном деревянном домостроении.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Выставочные образцы клееного бруса, применяемого в современном деревянном домостроении.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииНа объединенном стенде ЛПК России на CIEHI 2017 были представлены 9 деревообрабатывающих компаний.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
На объединенном стенде ЛПК России на CIEHI 2017 были представлены 9 деревообрабатывающих компаний.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЦель участия лесопромышленников в выставке CIEHI 2017 - продвижение российских строительных материалов из древесины на международном рынке.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Цель участия лесопромышленников в выставке CIEHI 2017 - продвижение российских строительных материалов из древесины на международном рынке.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииОбразцы LVL-бруса, применяемого в деревянном домостроении.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Образцы LVL-бруса, применяемого в деревянном домостроении.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииОбразцы российских OSB-плит вызвали интерес у посетителей пекинской выставки.РФ представила объединенный стенд ЛПК на международной выставке в Пекине
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Образцы российских OSB-плит вызвали интерес у посетителей пекинской выставки.
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Российские производители при поддержке Минпромторга России представили новые технологические решения в области деревянного домостроения и разработки деревообрабатывающей промышленности на международной выставке CIEHI 2017 в Пекине.

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