Саудовская Аравия заинтересована в увеличении экспорта древесины из России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в увеличении экспорта древесины и продукции переработки из РФ, а также в инвестировании в деревообрабатывающий сектор российской экономики, сообщил в интервью РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.

В 2015 году Саудовская Аравия закупила продукции деревообрабатывающего комплекса на сумму более чем 3,8 миллиарда долларов, при этом доля России в структуре саудовского импорта древесины составила всего 1,3% или 52 миллиона долларов. Основными же поставщиками на саудовский рынок являются страны нетто-импортеры древесины, такие как Китай (653 миллиона долларов или 16,8%), США (253 миллиона долларов или 6,5%).

"Учитывая, что Россия обладает не только обширной сырьевой базой для наращивания экспорта древесины в КСА, но и современными технологиями деревообработки и удобными логистическими маршрутами, успешная реализация данного проекта не подвергается сомнению", — считает Тарасов.

"В настоящее время ассоциация прорабатывает проект увеличения российского экспорта древесины в Саудовскую Аравию с возможным привлечением саудовских инвестиций в деревообрабатывающий сектор российской экономики", — сообщил эксперт. Между ассоциацией и саудовским холдингом Wafrat at Tawasul был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проработку возможности поставок продукции деревообрабатывающей промышленности РФ саудовским партнерам.

"Активно ведутся переговоры с российскими компаниями, крупными игроками данного рынка на предмет сотрудничества с саудовскими компаниями-экспортерами продукции деревообработки в КСА. Достигнут ряд договоренностей на поставку в КСА продукции, производимой Демидовским фанерным комбинатом и Сыктывкарским ЛПК", — сообщил Тарасов.

Россия является крупнейшим лесозаготовителем в мире. На территории страны сосредоточено 20% запасов леса всей планеты. Минпромторг РФ разработал стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, согласно которой объем экспорта продукции должен увеличиться в 3,3 раза.