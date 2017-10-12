Саудовская Аравия заинтересована в увеличении экспорта древесины из России

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия заинтересована в увеличении экспорта древесины и продукции переработки из РФ, а также в инвестировании в деревообрабатывающий сектор российской экономики, сообщил в интервью РИА Новости глава Ассоциации деловых партнеров по сотрудничеству с королевством (РОСА) Андрей Тарасов.
"Учитывая, что Россия обладает не только обширной сырьевой базой для наращивания экспорта древесины в КСА, но и современными технологиями деревообработки и удобными логистическими маршрутами, успешная реализация данного проекта не подвергается сомнению", — считает Тарасов.
"В настоящее время ассоциация прорабатывает проект увеличения российского экспорта древесины в Саудовскую Аравию с возможным привлечением саудовских инвестиций в деревообрабатывающий сектор российской экономики", — сообщил эксперт. Между ассоциацией и саудовским холдингом Wafrat at Tawasul был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий проработку возможности поставок продукции деревообрабатывающей промышленности РФ саудовским партнерам.
"Активно ведутся переговоры с российскими компаниями, крупными игроками данного рынка на предмет сотрудничества с саудовскими компаниями-экспортерами продукции деревообработки в КСА. Достигнут ряд договоренностей на поставку в КСА продукции, производимой Демидовским фанерным комбинатом и Сыктывкарским ЛПК", — сообщил Тарасов.
Россия является крупнейшим лесозаготовителем в мире. На территории страны сосредоточено 20% запасов леса всей планеты. Минпромторг РФ разработал стратегию развития лесопромышленного комплекса до 2030 года, согласно которой объем экспорта продукции должен увеличиться в 3,3 раза.