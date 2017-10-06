Владельцы "дальневосточного гектара" могут получить льготные домокомплекты

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) прорабатывает возможность предоставления владельцам "гектара" дополнительных льгот на приобретение комплектов для строительства домов из дерева, говорится в сообщении Минпромторга.

"Деревянное домостроение может обеспечить производство материалов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью и вовлечение большого количества лесных ресурсов в промышленный оборот. В настоящее время Минпромторг России совместно с Агентством по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке прорабатывает возможность предоставления дополнительных льгот на приобретение деревянных домокомплектов в рамках реализации программы "Дальневосточный гектар"", — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на совещании в Хабаровске.

На Дальнем Востоке создан беспрецедентный режим поддержки инвесторов по всем направлениям. Объём инвестиций в лесной комплекс Дальнего Востока за последние годы составил более 39 миллиардов рублей, в перспективе — ещё до 20 миллиардов рублей. Благодаря инвестициям, привлечённым в регион, за последние годы значительно увеличился объём производства отдельных видов продукции. Развивать производственные мощности и снижать экспорт необработанной древесины — основные задачи лесной промышленности региона.

Реализация специально разработанного механизма приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов способствует развитию глубокой переработки древесины в регионе. В настоящее время на Дальнем Востоке ведется работа по 6 инвестпроектам с суммой вложений 19,3 миллиарда рублей. Многие из них реализуются с привлечением иностранных инвестиций.

По данным Минпромторга, в 2017 году произошло снижение объема экспортных поставок круглого леса на 7,3% и увеличение объема экспортных поставок пиломатериалов — на 14,4%, шпона — на 15% из Дальневосточного федерального округа. Также наблюдается увеличение объемов производства продукции глубокой переработки древесины, например, пиломатериалов и топливных гранул. В то же время, в регионе стимулируется развитие строительства из дерева.