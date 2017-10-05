Трутнев: нужно снять преграды для проекта целлюлозного комбината в Амурске

ХАБАРОВСК, 5 окт — РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев призвал власти Хабаровского края снять препятствия на пути реализации инвестиционного проекта по созданию целлюлозно-бумажного комбината в городе Амурске, инвестиции в который оцениваются в 1 миллиард долларов США.

Трутнев в четверг находится с рабочей поездкой в Хабаровске, где проводит ряд совещаний по состоянию лесопромышленного комплекса в ДФО, развитию ТОР, социально-экономическому развитию Хабаровского края и расширению территорий, предназначенных для выдачи по программе "Дальневосточный гектар".

"Сегодня мы говорим не только о том, что лес в России и на Дальнем Востоке используется недостаточно. Но и том, что есть некоторые ростки надежды, связанной с тем, что инвесторы заявились о строительстве целлюлозно-бумажного комбината в Хабаровском крае, но проект столкнулся с целым рядом трудностей. Сегодня мы говорим о снятии препятствий на пути проектов глубокой лесопереработки, и более эффективном использовании лесных ресурсов", — сказал Трутнев.

Как пояснил первый зампред правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев, сейчас в качестве претендентов на строительство ЦБК рассматриваются три компании, в том числе "РФП Групп", а также иностранных инвесторов. Основная проблема – наличие лесных ресурсов для работы комбината.

"Проблема в обеспечении сырьем для переработки. Их для работы комбината достаточно в крае, но иностранному инвестору, который собирается вложить 1 миллиард долларов США, надо в рамках международных стандартов показать наличие этих ресурсов. На разработку предложения Юрий Трутнев дал нам три недели", — отметил Шихалев.

По данным региональных властей, в сентябре этого года на ВЭФ правительством края был подписан меморандум о строительстве завода с компанией "Новая русская целлюлоза" и корпорацией "Чайна групп лимитед".

Параллельно прорабатывается вопрос о создании такого производства с компанией "Чайна пэйпа". Также рассматривается вариант с участием в проекте создания ЦБК "РФП Групп", имеющего в аренде лесные ресурсы в объеме 4,5 миллиона кубометра, и реализующего инветспроект в ТОСЭР "Комсомольск" в Амурске. Одним из акционеров "РФП Групп" является Российско-китайский инвестиционный фонд.