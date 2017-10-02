Россия представит достижения в деревянном домостроении на выставке в Пекине

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Девять российских деревообрабатывающих компаний представят стройматериалы и актуальные технологические решения в области строительства из дерева на объединенном стенде ЛПК России в рамках международной выставки CIEHI 2017, которая пройдет 12-14 октября в Пекине, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

Рынок Китая является одним из ключевых с точки зрения реализации экспортного потенциала российского ЛПК. В настоящее время в России реализуется программа российско-китайского сотрудничества по освоению и использованию лесных ресурсов. В рамках программы запускаются совместные проекты по созданию лесопромышленных парков, например, в Томской области, Еврейской автономной области, отмечается в сообщении.

"Китай является основным российским торговым партнёром. Мы готовы предложить друг другу новые взаимовыгодные проекты. Развитие сотрудничества принесёт не только экономическую выгоду для китайских и российских компаний, но и послужит улучшению качества жизни жителей наших стран, достижению новых социальных и экономических ориентиров", — цитируют в пресс-центре слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Международная выставка передовых технологий производства конструкций зданий и сборного домостроения и унифицированных частей CIEHI 2017 соберет 400 экспонентов из шести стран на общей площади более 50 тысяч квадратных метров с количеством посетителей более 50 тысяч человек.

Программа CIEHI 2017 включает конференции, мастер-классы и семинары по энергосберегающим и интеллектуальным строительным технологиям, энергоэффективным и "умным зеленым" зданиям, проектам малоэтажных низкоэнергетических домов.