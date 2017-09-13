Предприятия ЛПК завязали новые деловые контакты на выставке в Чэнду

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Ведущие российские предприятия деревообрабатывающей промышленности представили свою продукцию и познакомились с потенциальными партнерами на прошедшем в китайском Чэнду VII Международной китайской выставки и конференции по торговле древесиной, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

В числе экспонентов коллективного стенда Russian Timber Industry, организованного Мипромторгом России, — RFP Group, Segezha Group, Илим-Тимбер, СВЕЗА-Лес.

"Большие перспективы в области увеличения российского экспорта открывает решение правительства Китая о полном запрете на коммерческую заготовку древесины, вступившее в силу с 1 января 2017 года. В то же время, экономика Китая сейчас на подъёме, в том числе, из-за роста внутреннего потребительского спроса. Минпромторг России, благодаря своевременным инвестициям в дальневосточный комплекс ЛПК, готов обеспечить увеличение поставок и продолжит наращивать мощности", — приводятся в сообщении слова замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова.

Как отметили в пресс-центре, за последний год между Россией и Китаем увеличился объём товарооборота продукцией лесопромышленного комплекса. Впервые объём экспортных поставок пиломатериалов превысил объём поставок круглого леса. В два раза увеличились поставки фанеры, начались поставки плит ДСП, чего не было ранее.