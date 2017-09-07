Евтухов: деревянное домостроение улучшит качество городской среды

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Использование деревянных конструкций в городском строительстве может значительно улучшить качество городской среды как на Дальнем Востоке, так и по всей стране, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Евтухов выступил на стратегической сессии "ЖКХ и жилье. Что будет сделано?" на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

"Дальний Восток очень динамично развивается… Для сохранения высоких результатов необходимо обеспечивать развитость внутренней инфраструктуры. Дальний Восток, как и многие регионы страны, сталкивается с проблемами в жилищной сфере. Для решения этого вопроса Минпромторг России предлагает расширить применение деревянных конструкций в строительстве жилья. Мы прогнозируем, что доля деревянного домостроения в России может вырасти до 30% от общего числа вводимого жилья, в том числе, за счёт появления многоэтажного крупнопанельного деревянного домостроения", — приводит слова замминистра Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

Как отметили в пресс-центре, развитие деревянного домостроения отвечает планам развития отрасли, которые изложены в новой Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. Оно может стать одним из драйверов ЛПК и обеспечить мультипликативный экономический эффект в смежных отраслях: производстве стройматериалов, энергетике, транспорте, ЖКХ и других.

Правительство России стимулирует применение деревянного строительства по современным технологиям в регионах для возведения социальных объектов. Среди них — детские сады, ФОКи, фельдшерско-акушерские пункты, а также жилье взамен ветхого и аварийного.

Евтухов ранее сообщил РИА Новости на ВЭФ, что Минпромторг РФ предлагает в 2018 году субсидировать процентные ставки по кредитам на приобретение деревянных домов, необходимый объем помощи по данной программе, по оценке экспертов, составляет порядка 500 миллионов рублей. Так как субсидия новая и необходимо будет отработать механизм ее предоставления, на начальном этапе министерство намерено предусмотреть объем субсидий около 200 миллионов рублей, сказал он.