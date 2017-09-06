Евтухов: в лесной комплекс Дальнего Востока привлекут еще до 20 млрд рублей

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В лесной комплекс Дальнего Востока будет дополнительно привлечено в качестве инвестиций до 20 милиардов рублей, сообщил замглавы Минпромтогра РФ Виктор Евтухов на стратегической сессии "Лес и деревообработка: от "кругляка" до ЦБК", которая прошла в среду в рамках Восточного экономического форума.

"Дальневосточный регион обладает большим запасом лесных ресурсов, находится близко к основным рынкам сбыта: странам АТР. Объём инвестиций в лесной комплекс Дальнего Востока за последние годы составил более 39 миллиардов рублей, в проекте — ещё до 20 миллиардов рублей. Благодаря инвестициям, привлечённым в регион, за последние годы значительно увеличился объём производства отдельных видов продукции. Развивать производственные мощности и снижать экспорт необработанной древесины — основные задачи лесной промышленности региона", — цитирует слова Евтухова Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

В дискуссии также приняли участие замминистра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик, заместитель полпреда РФ в ДФО Владимир Солодов, представители бизнеса. Участники встречи отметили, что привлечение инвестиций в лесную промышленность Дальнего Востока — один из приоритетов государственной политики. В настоящее время в регионе ведется работа по шести инвестпроектам с суммой вложений 19,3 миллиарда рублей. Многие из проектов реализуются с привлечением иностранных инвестиций.

Как отметили в пресс-центре, одно из ключевых направлений, которое позволит повысить эффективность переработки древесины, — развитие целлюлозных производств. Так, сейчас российско-китайские инвесторы рассматривают проект строительства целлюлозного комбината на территории Хабаровского края.

"Целлюлозно-бумажное производство — это драйвер развития лесопромышленного комплекса, самое масштабное производство в отрасли, его характеризуют высокие показатели маржинальности. Мы наблюдаем динамично развивающийся рынок целлюлозы определённых сортов. Россия обладает всеми возможностями занять на этом рынке свою нишу — благодаря запасам хвойных лесов, из которых можно производить древесноволокнистую целлюлозу. В остальном мире таких ресурсов нет", — процитировали в пресс-центре выступление директора управления лесоперерабатывающего комплекса ВЭБ Павла Билибина.

Другим важным направлением развития отрасли должно стать деревянное домостроение, обеспечивающее производство материалов глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью и вовлечение большого количества лесных ресурсов в промышленный оборот. "На Дальнем Востоке создан беспрецедентный режим поддержки инвесторов по всем направлениям, в том числе, в деревянном домостроении. Этот сектор наряду с проектом создания ЦБК является приоритетным, проектам также будут предоставлены все преференции", — приводятся в сообщении слова Солодова.