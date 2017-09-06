В Хабаровском крае открылся новый завод пиломатериалов

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Новый высокотехнологичный завод пиломатериалов открылся в городе Амурске Хабаровского края, сообщает Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

Основная продукция предприятия — сырые и сухие нестроганые пиломатериалы. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы и обучение персонала. Выход завода на полную мощность запланирован в I квартале 2019 года. В дальнейшем, до 2020 года, планируется расширение мощности завода до 400 тысяч кубометров в год.

Проект реализован компанией RussiaForestProductsGroup (RFP) при поддержке Минпромторга России, правительства Хабаровского края и Внешэкономбанка в рамках приоритетного инвестиционного проекта по созданию Дальневосточного Центра глубокой переработки древесины.

Как отметил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, главной задачей на сегодняшний день в этой сфере является развитие глубокой переработки древесины.

"На Дальнем Востоке сосредоточена треть лесного фонда нашей страны. Этот регион имеет огромный экспортный потенциал в силу его близости к ключевым потребителям продукции ЛПК России — Китаю и другим странам АТР. Введение в строй новых предприятий поможет выстроить в регионе полный цикл переработки древесины. Этому будет способствовать и введение пошлин для вывоза необработанной древесины на Дальнем Востоке, которые сделают этот процесс фактически невыгодным", — приводятся в сообщении слова Евтухова.

Как отметили в пресс-центре, ДФО занимает особое место в отраслевых программах Минпромторга. Это и субсидии для ключевых лесоперерабатывающих предприятий, и меры поддержки для приоритетных инвестпроектов.

"Завод пиломатериалов в Амурске — один из самых современных и технологичных в России. В том числе, открытие предприятия создаст в регионе 350 новых рабочих мест. Целевыми рынками экспорта продукции станут Южная Корея, Япония и Китай, а в будущем планируется выход на другие рынки Тихоокеанского региона и США", — цитируются в сообщении слова директора департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга Владимира Потапкина на открытии завода.