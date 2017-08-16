Выпуск целлюлозы по стратегии ЛПК до 2030 года составит до 11,5 млн тонн

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Потенциал увеличения производства целлюлозы согласно новой стратегии развития лесного комплекса страны до 2030 года составит до 11,5 миллиона тонн, заявил замглавы министерства промышленности и торговли России Виктор Евтухов на встрече с руководителями лесопромышленных предприятий Пермского края, которая прошла на предприятии ЦБК "Кама".

с учетом обеспеченности лесным ресурсом перспективных площадок для размещения ЦБК в России потенциал увеличения производства целлюлозы составит до 11,5 миллиона тонн, в том числе, на существующих площадках — в размере 3,5 миллиона тонн, сообщает Федеральный пресс-цент ЛПК РФ со ссылкой на слова Евтухова.

"Отрасль ЦБП по всей стране показывает значительный рост, она одна из самых перспективных и технологичных. Я рад сегодня присутствовать на предприятии — одном из немногих в России, — которое производит легкомелованную бумагу, и чей проект строительства линии по производству беленой химико-термомеханической массы в этом году включен в перечень приоритетных", — отметил Евтухов.

Он также сообщил, что подготовка стратегии развития лесного комплекса страны до 2030 года практически завершена. Этот документ является одним из важнейших элементов государственной политики в сфере развития лесопромышленного хозяйства. Новая стратегия будет учитывать интересы всех участников отрасли и станет навигатором, прежде всего, для бизнеса, указывая, в каком направлении двигаться в условиях жесткой конкуренции с иностранными производителями как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

В части развития целлюлозно-бумажной промышленности в стратегии предусмотрено развитие в России ориентированных на внутренний спрос производств макулатурного и потребительского картона.

Важным направлением развития ЦБП в последние годы является стимулирование импортозамещения. Наиболее успешным с точки зрения импортозамещения стал сегмент санитарно-гигиенических изделий. За последние шесть лет доля импортной продукции снизилась с 53 до 8%.

Лесопромышленный комплекс Пермского края занимает одно из ведущих мест в России и представлен практически всеми видами производств — от заготовки древесины до химической переработки. На территории региона работают более 700 предприятий, 8 из которых относятся к крупнейшим представителям отрасли. В Пермском крае производится 20% от общероссийского объема бумаги.