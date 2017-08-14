В чемпионате "Лесоруб XXI века" участвовали 137 мастеров из 12 регионов РФ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В III Чемпионате России "Лесоруб XXI века" в Архангельской области приняли участие 42 команды, объединившие 137 лесозаготовщиков из 12 регионов России. В этом году к ним присоединились лесорубы из Бельгии, представившие женскую бригаду, говорится в сообщении Федерального пресс-центра лесопромышленного комплекса России.

"Проведение подобных соревнований и форумов становится доброй традицией. Это хороший способ наладить взаимодействие представителей всех сторон лесной отрасли для поиска актуальных решений. Главная же составляющая "Лесоруба" — соревнования машинистов лесозаготовительной техники — позволяет не только выявить и наградить лучших среди профессионалов, но и привлечь внимание к профессии молодых людей, находящихся только в поисках своего дела", — отметил директор департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Владимир Потапкин, слова которого приводятся в сообщении.

Привлечение новых кадров в лесную промышленность, как говорится в материалах пресс-центра, является одной из приоритетных задач отрасли. Для решения этого вопроса организована программа переобучения имеющихся на рынке специалистов, в долгосрочной перспективе — улучшение существующей системы обучения специалистов за счёт корректировки профессиональных стандартов, разработка планов набора абитуриентов по лесным специальностям, повышение престижности отрасли для молодых специалистов.

Самым молодым участникам чемпионата — всего по 18 лет, самому опытному — 55 лет.

Наградой чемпионам стали легковые автомобили. Обладатели вторых мест были отмечены квадроциклами. Призом участникам, завоевавшим бронзовые медали, стали снегоходы.

В рамках деловой программы чемпионата было организовано около двух десятков круглых столов, семинаров и панельных дискуссий, посвящённых вопросам стратегии развития ЛПК, внедрения интенсивной модели лесопользования, организации лесовосстановления, кластерной политики и другим важным темам, сообщает Федеральный пресс-центр ЛПК.