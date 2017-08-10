Массу автомобиля для лесных грузов могут увеличить с 44 до 50 тонн

МОСКВА, 10 авг — РИА новости. В настоящее время готовится проект поправок в нормативно-правовое законодательство, касающихся увеличения общей массы автомобиля с 44 до 50 тонн для лесных грузов, заявил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на встрече с представителями ведущих предприятий Новгородской области в сфере обработки древесины.

Как говорится в собщении Минпромторга, на встрече прошло обсуждение наиболее актуальных практических вопросов: субсидирования предприятий, прохождения проверок, транспортных перевозок продукции ЛПК, энергообеспечения предприятий и других.

"Я рад лично встретиться с представителями лесоперерабатывающих компаний Новгородской области и c руководством региона. Такие встречи позволяют лучше понять интересы бизнес-сообщества и обсудить острые проблемы. Двусторонняя связь государства и бизнеса — это основа развития отрасли, это позволяет учесть интересы всех сторон и совместными усилиями решить поставленные перед нами задачи", — сказал Евтухов.

Он так же сообщил, что сегодня уже решен вопрос субсидирования приобретения сырья и транспортных расходов, субсидия выдается ежеквартально. Также в настоящее время оказывается поддержка в виде субсидирования расходов на перевозку пеллет и брикетов по железной дороге на экспорт. Кроме того, компенсируется часть затрат, связанных с сертификацией продукции на внешних рынках.

На совещании помимо этого прозвучали вопросы об аренде лесных участков, согласовании документов с Рослесхозом и другие. Во встрече также приняли участие представители лесопромышленных компаний Новгородской области: ИП Баланик М.В., ООО "Стора Энсо Форест Вест", ООО "Содружество".