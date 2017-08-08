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Лесопромышленный комплекс России

Современные технологии деревянного домостроения

15:5808.08.2017
(обновлено: 16:23 08.08.2017)
0190
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииАквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Аквапарк в Санкт-Петербурге. Сооружение возведено с применением современных несущих конструкций из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. При постройке использовался клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКлееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Клееный брус, или LVL-брус – основа технологий современного деревянного домостроения.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииМосковский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Московский центр дизайна – новый взгляд на деревянную архитектуру.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЭлемент оформления балкона. Клееный брус.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Элемент оформления балкона. Клееный брус.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЯрмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Ярмарка комфортной жизни в Подмосковье. Жилой дом. Каркасное строительство.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЛегкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Легкоатлетический манеж МГСУ. Несущие конструкции крыши выполнены из дерева по технологии LVL.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииДетский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Детский теннисный центр "Спартак" в Новокузнецке. Несущие конструкции из LVL-бруса.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииCLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
CLT-панели. Уникальная технология позволяет осуществлять до 90% работ по дому на заводе и осуществлять быструю сборку готовых материалов.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииФизкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Физкультурно-оздоровительный комплекс "Газпром детям" в ЯНАО. Каркас выполнен из клееной древесины.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииЖилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Жилой дом в Московской области. Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают комфорт, безопасность и экологичность.
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса РоссииКрупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.Современные технологии деревянного домостроения
© Фото : Федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России
Крупнейшее в России деревянное офисное здание в Московской области. Несущие конструкции выполнены из LVL-бруса.
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Современные технологии деревянного домостроения обеспечивают быстрые сроки возведения, комфорт, безопасность и экологичность. Минпромторгом России подготовлен план расширения использования деревянных конструкций в строительстве многоэтажных зданий и социальных объектов – в перспективе минимальный объем таких построек должен составлять не менее 30% от общего фонда.

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