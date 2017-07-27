Стратегия ЛПК определит наиболее перспективную продукцию лесного комплекса

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Стратегия развития лесного комплекса России до 2030 года должна определить перспективные виды продукции, которые позволят лесопромышленникам быть экономически эффективными и конкурентоспособными на внутреннем и внешних рынках, сказал замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Накануне в Минпромторге подвели итоги работы над Стратегией, проект которой в сентябре должен быть передан в правительство России.

"При разработке проекта Стратегии развития лесного комплекса России до 2030 года мы исходили не из наличия большого количества лесных ресурсов в РФ и необходимости их все заготовить и переработать, а из возможностей внутреннего и внешнего рынков потреблять произведенные товары. И это основное отличие представляемого нами проекта Стратегии от реализуемой в настоящее время", — привели слова Евтухова в Минпромторге.

Как отметили в ведомстве, приоритетным направлением развития отрасли в проекте стратегии названо создание новых целлюлозно-бумажных мощностей. Помимо традиционно выпускаемых видов целлюлозы, предполагается создать: производства по растворимой, вискозной и ролевой целлюлозе. Относительно новым для России направлением станет развитие деревянного домостроения, по которому уже ведется активная работа: будет обновляться нормативно-техническая база и закрепляться квоты на строительство из дерева в социальной сфере.

Мощным драйвером роста планируется сделать производство санитарно-гигиенических изделий, ежегодное потребление которых к 2030 году, по прогнозам, вырастет в 2,5 раза. Важнейшим направлением также является переработка деревянных отходов в биотопливо, которая сейчас происходит только в трех регионах страны.

Документ будет включать в себя финансовую модель развития лесопромышленного комплекса, которая позволит рассчитывать развитие отрасли с учетом изменения различных факторов.

В Минпромторге напомнили, что для разработки документа было создано пять экспертных рабочих групп, включающих представителей научного сообщества, ведущих международных консалтинговых фирм, а также лесопромышленных компаний и объединений, в частности, Ассоциации деревянного домостроения и Ассоциации мебельной и плитной промышленности. Информационные блоки о состоянии лесного хозяйства были подготовлены Минприроды и Рослесхозом.