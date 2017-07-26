Правительство продолжит субсидирование лесопереработки на Дальнем Востоке

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Правительство России продлило программу поддержки лесоперерабатывающих предприятий на Дальнем Востоке, соответствующее постановление опубликовано в среду на сайте кабмина.

"Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которыми субсидирование на возмещение части затрат таким лесоперерабатывающим предприятиям продлевается на 2017–2018 годы", — говорится в справке к документу.

Отмечается, что на эти цели в 2017 году предусмотрено 1,3 миллиарда рублей, в 2018 году – 700 миллионов рублей. Принятые решения будут стимулировать производство продукции глубокой переработки древесины на территории Дальневосточного федерального округа.

Как говорится в сообщении Минпромторга РФ, за 10 лет около 130 приоритетных инвестиционных проектов получили 492 миллиарда рублей вложений от инвесторов, что позволило увеличить объемы производства пиломатериалов, плит ДСП и OSB, фанеры, а также целлюлозно-бумажной продукции и биотоплива. Среди получателей инвестиций такие крупные российские деревообрабатывающие компании, как "СТОД", "Калевала", "Группа Илим", Байкальская лесная компания, Вятский фанерный комбинат и другие.

"Минпромторг России предложил продлить программу поддержки предприятий Дальнего Востока, которые реализуют приоритетные инвестпроекты в сфере лесопереработки. Механизм инвестиционных проектов в лесоперерабатывающей отрасли показал свою эффективность, поэтому необходимо его дальнейшее стимулирование со стороны государства. А Дальний Восток на сегодняшний день является одним из самых активных регионов в сфере глубокой переработки древесины, чем привлекает внимание китайских инвесторов", — цитируется в сообщении Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации.

На Дальнем Востоке реализуется 8 инвестпроектов с общей стоимостью инвестиций 31,5 миллиарда рублей. Например, в Хабаровском крае реализуется три приоритетных инвестиционных проекта с привлечением китайских инвестиций. Это проект ООО "Логистик Лес", направленный на создание мощностей по производству пиломатериалов и пеллет. Проект ООО "Леспром ДВ" по производству пиломатериалов, шпона и пеллет, а также проект ООО "Восточная торговая компания" по производству пиломатериалов, шпона и древесного угля, отмечает Минпромторг.