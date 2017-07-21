Евтухов обсудит инвестпроекты в лесной отрасли Новгородской области

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов обсудит с властями Новгородской области инвестпроекты в области освоения лесов, сообщает Минпромторг.

В рамках рабочего визита, который начнется 24 июля, запланирована встреча замминистра с врио губернатора Новгородской области Андреем Никитиным и замглавы региона Вероникой Мининой.

Евтухов также примет участие в круглом столе на тему "Об инвестиционном потенциале Новгородской области в сфере реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов" с участием представителей региональных органов исполнительной власти, руководителей предприятий, реализующих инвестпроекты.