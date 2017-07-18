Конкурс детского рисунка "Портрет экобудущего" собрал 377 работ

Дети во время занятий с преподавателем. Архивное фото

Дети во время занятий с преподавателем. Архивное фото

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Участники Всероссийского конкурса детского рисунка "Портрет экобудущего", организованного Минпромторгом России, в рамках I этапа прислали более 370 работ, говорится в сообщении министерства.

Работы представлены в шести номинациях: "Архитектура дома" — внешний вид дома; "Фасад дома" — оформление фасада дома; "Мебель комнаты" — предметы мебели в помещении; "Интерьер дома" — внутреннее оформление помещения (колонны, пилоны, эркеры, лепнина, резьба, скульптуры и т.п.); "Аксессуары для дома" — посуда, светильники, вазы, декоративные элементы; "Транспорт" — средства передвижения.

Большую часть работ составляют рисунки, посвящённые фасаду и интерьеру дома, — 212 работ.

В рамках конкурса организаторы провели мастер-классы по дизайну: 05 июля в санаторно-курортном объединении "Смена" (Краснодарский край, Анапа) занятие для ребят провёл кандидат педагогических наук, дизайнер Яков Перадзе. 11 июля аналогичное мероприятие прошло в Ульяновском электромеханическом колледже, преподавателем выступила кандидат педагогических наук, дизайнер, архитектор Елена Журбенко.

"Ребята научились работе в современных графических редакторах, создавать макет и настраивать инструменты, самостоятельно применять полученные навыки. Применяемая методика "от простого к сложному" позволяет легко приступить к изучению более сложных техник профессиональной работы с фотографиями, дизайна, в т. ч. веб-дизайна, 3D-моделирования, видеомонтажа", — приводятся в сообщении министерства слова Перадзе.

Минпромторг отмечает, что итоги конкурса будут объявлены 02 августа 2017 года, в каждой номинации предусмотрено два победителя в двух категориях исполнения рисунков: выполненных с помощью карандаша, гуаши, акварели, масла и работ, сделанных в графических редакторах. Победители Конкурса получат памятный диплом министерства и ценный приз.

Работы победителей будут использованы в подготовке и издании настенного календаря лесопромышленного комплекса России 2018 года.