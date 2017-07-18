Евтухов: новые кластеры целлюлозно-бумажной отрасли нуждаются в кадрах

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Одной из наиболее важных проблем лесопромышленного комплекса в настоящее время является недостаток квалифицированных кадров, считает статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

"Перед нами сейчас стоит важная задача — обеспечить кадрами создающиеся кластеры, особенно, в целлюлозно-бумажной промышленности. Для этого необходимо организовать программы переобучения имеющихся на рынке специалистов. В долгосрочной перспективе существующая система обучения специалистов будет улучшена за счет корректировки профессиональных стандартов", — цитируется Евтухов в сообщении Минпромторга РФ.

По данным Министерства, наиболее востребованы сейчас сотрудники со средним специальным образованием, особенно в таких сегментах отрасли, как лесное хозяйство, производство фанеры, плит, мебели, пеллет, в деревянном домостроении. Также актуальна потребность отрасли в кадрах с высшим профессиональным образованием, которая оценивается в 12 тысяч человек и превышает ежегодный выпуск.

Подготовку специалистов по программам начального, среднего и высшего профессионального образования по лесохозяйственным и лесопромышленным направлениям ведут около 60 вузов, более 200 лицеев и техникумов. Ежегодно они выпускают около 25 тысяч человек, более половины из которых — по рабочим специальностям.

Профессия мастера столярно-плотницких работ официально находится в первой десятке Топ-50 востребованных профессий, требующих среднего профессионального образования, по версии справочника, утвержденного Минтруда России в 2015 году, отметается в сообщении.

"Вузы, компании отрасли и органы исполнительной власти должны совместно разработать планы набора абитуриентов по лесным специальностям. Также необходимо повышать престижность отрасли для молодых специалистов", — добавил Евтухов.