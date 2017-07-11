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Лесопромышленный комплекс России

В ОЭЗ "Титановая долина" построят завод по производству OSB плит

15:3211.07.2017
(обновлено: 15:33 12.07.2017)
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© Fotolia / Hoda BogdanПредприятие по переработке древесины. Архивное фотоПредприятие по переработке древесины. Архивное фото
© Fotolia / Hoda Bogdan

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл — РИА Новости. Генеральный директор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" Артемий Кызласов на выставке "Иннопром-2017" подписал соглашение с российской деревообрабатывающей компанией "Современные технологии обработки древесины" (СТОД) о намерении построить завод по производству плит OSB, сообщает во вторник пресс-служба ОЭЗ.

Города России. Липецк. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Объем инвестиций в проект, согласно бизнес-плану, достигнет 10 миллиардов рублей. СТОД получит статус резидента и приступит к строительству уже в этом году. Управляющая компания ОЭЗ "Титановая долина" зарезервировала участок площадью 68 гектаров.

Ориентировочный срок запуска производства — второе полугодие 2019 года. Планируется выпускать 300 тысяч кубических метров OSB-плит ежегодно. Непосредственно на предприятии будет создано 400 новых рабочих мест. Кроме того, прогнозируется создание порядка 800 рабочих мест в смежных снабжающих организациях.

Компания отмечает, что переговоры со СТОД в начале 2017 года начала Корпорация развития Среднего Урала (КРСУ), которая в связи с неиспользуемым лесным ресурсом презентует регион в качестве площадки для размещения деревообрабатывающих производств.

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© РИА Новости / Максим Богодвид
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"СТОД — динамично развивающаяся компания и ее заинтересовало предложение Свердловской области. В течение года КРСУ совместно с региональным правительством вела переговоры. Из нескольких площадок инвестор остановил свой выбор на "Титановой долине", так как ОЭЗ располагается в непосредственной близости к лесосырьевой базе и имеет готовую инженерную инфраструктуру, что важно в связи с намерением компании приступить к реализации проекта в самое ближайшее время. Если все пойдет по плану, в будущем СТОД построит в "Титановой долине" второй завод по производству LVL балок мощностью 80 тысяч кубических метров в год", — приводит компания слова гендиректора КРСУ Сергея Киселева.

По словам Кызласова, "Титановая долина" вступила в переговоры примерно полгода назад, презентовав площадку в числе первых. "Важно отметить, что на начальном этапе фактор близости к Екатеринбургу для инвестора был приоритетней преференции особой экономической зоны. Поэтому прежде чем вернуться к нам, инвестор ознакомился с потенциалом всех индустриальных парков в регионе, в том числе частных в границах Екатеринбурга. Но в итоге пришел к выводу, что локализация производства в ОЭЗ "Титановая долина" — самое выгодное предложение, несмотря на удаленность площадки. Готовая инфраструктура, льготы стали решающим фактором. Это тот случай, когда калькулятор победил километры", — отметил он.

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