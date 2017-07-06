В Санкт-Петербурге открылся IX Всероссийский Мебельный саммит

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Санкт-Петербурге 6-7 июля будет проходить IX Всероссийский Мебельный саммит, на котором топ-менеджеры ведущих предприятий мебельно-интерьерной отрасли России, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья обменяются актуальной информацией о положении дел в мебельной индустрии, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

За последние 20 лет отрасль по глубокой механической переработке древесины, включая мебельные предприятия, существенно модернизировалась. Введены новые мощности, и в настоящее время отрасль в полной мере соответствует современным требованиям, как по оснащению, так и по наличию технологического оборудования, использованию современных высокоэффективных материалов.

"Наращивание объемов производства высококачественной мебели с применением инноваций и передовых технологий, расширение ассортимента является значительным фактором развития лесной отрасли в целом, — приводится в сообщении приветственное слово участникам саммита статс-секретаря, заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, — На повестке дня отечественной мебельной промышленности стоит главный вопрос — сохранить свои позиции на внутреннем рынке и расширить географию продаж за счёт выхода на зарубежные рынки. Здесь есть определенные успехи, но это только начало. Важнейшими задачами является подготовка и переподготовка кадров, решение вопросов по импортозамещению и увеличение экспортного потенциала".

В дни саммита запланирована насыщенная деловая программа. В частности, на пленарной дискуссии будет обсуждаться настоящее и будущее российской мебельно-интерьерной индустрии. На круглом столе рассмотрят вопросы поиска возможностей для развития бизнеса в условиях изменяющегося рынка. Также участники саммита смогут обсудить темы дизайн-образования, покупательское поведение современных потребителей, экспорт мебели, современные рекламные инструменты для продвижения продукции отрасли и многое другое.