Российские компании нашли более 150 партнеров на выставке SYLVA WOOD 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российские лесопромышленные компании, принимавшие участие в проходившей в Шанхае международной выставке SYLVA WOOD 2017, нашли более 150 партнеров, сообщает федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

На выставке российский ЛПК был представлен коллективной экспозицией "Russian Timber Industry". Десять ведущих компаний отрасли смогли продемонстрировать свою продукцию зарубежным партнерам и потенциальным инвесторам.

"Во время выставки российские производители нашли более 150 партнеров по таким направлениям деревообработки, как производство LVL бруса и OSB плит, фанеры, отделочных стеновых, напольных материалов и других продуктов глубокой переработки. Также участники российского стенда приняли участие в круглых столах и иных событиях деловой программы выставки", — говорится в пресс-релизе.

По данным пресс-центра, в последнее время экспортные поставки в Китай российской продукции глубокой переработки древесины: увеличились практически вдвое, возросли объемы поставок фанеры, начались поставки плит ДСП, ранее не экспортировавшиеся. На территории России реализуется ряд крупных проектов с участием китайских компаний — в Забайкальском крае строится целлюлозный комбинат, реализуются проекты по лесопилению в Еврейской автономной области, Иркутской области, Хабаровском крае.

В приветствии участникам выставки статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отмечал, что Россия — надежный партнёр, обеспечивающий государственные гарантии инвестиций. По его словам, сегодня инвесторы на льготных условиях получают в долгосрочную аренду лесные участки, государство субсидирует создание новых производств.

Перспективы дальнейшего роста для предприятий лесного комплекса предопределены высоким спросом на жилье из деревянных конструкций во многих странах мира, а также ростом потребностей в продукции бумагоделательных машин. Курсовая разница, государственная поддержка и потребительский спрос, по мнению замминистра, делают российскую продукцию с низкой себестоимостью и высоким качеством высококонкурентоспособной.