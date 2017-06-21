Десять компаний российского ЛПК примут участие в выставке SYLVA WOOD 2017

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Десять компаний российского лесопромышленного комплекса примут участие в международной выставке SYLVA WOOD 2017, которая пройдет с 26 по 28 июня в Шанхае, сообщает федеральный пресс-центр лесопромышленного комплекса России.

Российские компании будут представлены на форуме в формате коллективного стенда. Российский стенд "Russian Timber Industry" площадью 126 квадратных метров будет выполнен в единой стилистике под общим брендом лесопромышленного комплекса России. Там будут представлены достижения деревообрабатывающей промышленности страны.

Пресс-центр отмечает, что SYLVA WOOD — знаковое событие для мировой индустрии лесопереработки, площадка, где демонстрируются новые технологии и материалы, новаторские строительные проекты, заключаются крупные сделки.

Инициатором участия российских компаний в выставке выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации с целью повышения инвестиционной привлекательности лесопромышленного комплекса России и продвижения продукции глубокой переработки на международных рынках.

В экспозиции примут участие ООО "СТОД", ООО "Кастамону интегрейтед вуд индастри", "Илим Тимбер Индастри", ООО "УК "Сегежа групп", АО "Краслесинвест", ООО "СоюзБалтКомплект" (Промышленная группа "Союз"), ЗАО "Лес Экспорт", ООО "СВЕЗА-Лес", ООО КовровЛесПром, ООО ДОК Калевала.

В рамках деловой программы выставки планируется проведение ряда семинаров, мастер-классов, круглых столов, совещаний.