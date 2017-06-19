Segezha построит в России завод по выпуску CLT-панелей для деревянных домов

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Лесопромышленная компания Segezha Group (входит в структуру АФК "Система") планирует построить завод по выпуску CLT-панелей для деревянного домостроения, сообщил Минпромторг РФ.

"Будущий завод будет заниматься поперечно склеенной древесиной — CLT-панелями, используемой, в том числе, для возведения многоэтажных домов с применением конструкционных материалов из древесины. В настоящее время Segezha Group ведет активные переговоры с потенциальными партнерами по проекту строительства завода CLT-панелей и выбору оптимальной технологии", — говорится в сообщении.

Segezha Group планирует стать пионером в строительстве многоэтажного современного жилья из дерева в России.

"Сейчас в области деревянного домостроения нет крупных игроков, при этом данное направление имеет большой потенциал, поэтому Segezha Group рассчитывает занять лидерские позиции как в индивидуальном строительстве премиальных деревянных домов, так и в массовом строительстве", — приводится в сообщении заявление компании.

По мнению председателя правления Segezha Group Камиля Закирова, главным вопросом в лесном бизнесе остается доступ к сырью.

"Чтобы реализовать грандиозные планы по строительству новых лесоперерабатывающих предприятий требуется достаточное количество сырья. В настоящее время, в большинстве случаев, это обеспечивает участие в приоритетных проектах на территории российских регионов. Но все это требует более прозрачных условий работы и схем сотрудничества", — отметил Закиров.

На сегодняшний день строительство многоэтажных домов с применением дерева в России ограничено требованиями существующих СНИПов, согласно которым такое жилье не должно превышать трех этажей. Однако современные технологии деревянного домостроения позволяют сооружать современное, отвечающее самым высоким качествам и требованиям рынка жилье. Ведутся активные межведомственные консультации и дебаты по изменению существующих строительных норм для расширения применения конструкционных материалов из древесины в строительстве многоэтажных жилых домов.

"Изменить сложившуюся ситуацию призвана новая стратегия развития лесопромышленного комплекса России до 2030 года, которая разрабатывается Минпромторгом совместно с ключевыми игроками рынка и профильными ассоциациями. Этот документ позволит компаниям лесопромышленного комплекса более предсказуемо планировать свою деятельность, в том числе, с точки зрения доступа к сырью, что, безусловно положительно скажется на развитии отрасли", — цитируется в сообщении МИнпромторга замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Segezha Group планирует завершить строительство фанерного завода в Кирове, который удвоит производственные мощности компании. Сумма инвестиций в проект оценивается в 5,9 миллиарда рублей. Новое предприятие, запуск которого запланирован на 2017 год, будет производить премиальный продукт — продольную фанеру.

Еще одним важным проектом компании станет запуск в текущем году новой бумагоделательной машины на Сегежском ЦБК. Машина увеличит мощности по бумаге примерно на треть и позволит выпускать очень качественную бумагу, из которой делается более легкий и надежный мешок.