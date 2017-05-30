Стратегия развития лесного комплекса до 2030 года будет скоро принята

В ближайшее время Стратегия развития лесопромышленного комплекса до 2030 года будет окончательно принята, деревянное домостроение занимает в этой стратегии важную роль — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.