Треска — польза и вред для здоровья, состав и калорийность рыбы

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Треска — одна из самых популярных промысловых рыб. Какими полезными и вредными свойствами она обладает, где применяется, а также как правильно выбрать и вкусно приготовить треску — в материале РИА Новости.

Описание и виды трески

Треска — вид рыб семейства тресковых, белое мясо которого обладает низкой калорийностью и насыщает организм массой полезных веществ. Ее название в древнерусском языке означало "щепка", вероятно, потому что при сушке и варке мясо этой рыбы распадается на волокна. По-немецки треска — "штокфиш", что значит "рыба-палка". На Руси в старину рыбу именовали также "лабарданом".

В России промышленным способом добывают несколько пород, которые входят в семейство тресковых рыб: дальневосточный минтай, сайда, тихоокеанская и атлантическая треска, пикша, дальневосточная и северная навага, сайка и северная путассу. Все они обитают в соленой воде, в пресноводных водоемах никогда не встречаются. В последних водится только один представитель тресковых — налим.

Вылавливают треску, когда она достигает возраста 3-4 лет. Большинство видов к этим годам достигают 40-50 сантиметров в длину и 5 килограмм веса.

Лидером по габаритам считается атлантическая треска. Она может прожить до 25 лет, и при этом рост ее не прекращается. Такая рыба может достигать 1,8 метра в длину и веса примерно в 90 килограмм.

Состав

В состав трески входят витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также минералы: калий, сера, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, никель, цинк, марганец. Такое сочетание веществ в продукте помогает нормальной работе органов и систем в организме человека.

Калорийность и пищевая ценность

КБЖУ в 100 граммах филе трески калорийность 69 килокалорий белки 16 грамм жиры 0,6 грамма углеводы 0 грамм

Полезные свойства

Благодаря своему составу треска несет неоценимую пользу для организма человека.

Антиоксиданты, содержащиеся в рыбе, замедляют процессы старения тканей, защищают клетки от свободных радикалов, снижают риск возникновения онкологии.

, результаты которого опубликованы в американском научном журнале Chest, Oмега-3 в составе трески стабилизирует состояние сердечно-сосудистой системы человека путем улучшения вариабельности сердечного ритма. Согласно исследованию результаты которого опубликованы в американском научном журнале Chest, Oмега-3 в составе трески стабилизирует состояние сердечно-сосудистой системы человека путем улучшения вариабельности сердечного ритма.

Главная польза трески для женщин — она помогает сохранять красоту и молодость. Фосфор, кальций и другие вещества в составе рыбы способствуют росту волос и ногтей, укреплению костных и хрящевых тканей, улучшению состояния кожи. Кроме того, употребление в пищу рыбы благотворно влияет на выработку половых гормонов.

Полезна треска и для мужчин. Ее применение повышает потенцию, усиливает половое влечение, способствует выработке тестостерона, а также повышает подвижность сперматозоидов и качество спермы.

В рационе ребенка треска способствует его полноценному развитию: регулирует работу эндокринной системы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу головного мозга, помогает избежать малокровия, участвует в формировании эмали зубов, повышает прочность костей.

Вред и противопоказания

Употребление трески может нанести вред при индивидуальной непереносимости. Люди, страдающие аллергией на морепродукты, должны проявлять осторожность при включении ее в рацион.

Также специалисты не рекомендуют употреблять эту рыбу лицам, страдающим заболеваниями желчного пузыря и почек, гипотонией и гиперкальциемией.

Влияние трески на организм беременных и кормящих женщин неоднозначно. Причиной является повышенное содержание ртути в некоторых частях океана, где обитает рыба. Особенно накопление тяжелого металла в организме опасно для здоровья детей. Им лучше отказаться от употребления трески.

Печень трески

Продукт получают из крупных особей трески, которые добываются в Баренцевом и Белом морях. Из печени трески делают консервы или медицинский рыбий жир. Включение их в рацион поможет избежать остеопороза, артрита, ревматизма, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и иммунной систем. Кроме того, продукт разрешается употреблять при сахарном диабете, поскольку он не содержит сахара.

При этом консервами из печени трески увлекаться не стоит, так как они довольно калорийны (613 ккал на 100 грамм продукта).

Треска в медицине

В тушке трески среднего размера содержится не более 0,6% жира, потому диетологи включают ее в меню пациентов, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Продукт активизируют обменные процессы в организме и помогает восстанавливаться после физических нагрузок.

Рыбу советуют употреблять и гипертоникам, поскольку вещества, содержащиеся в треске, способствуют снижению кровяного давления, укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов, способствуют выводу из организма избытков холестерина. Также рыба полезна людям, страдающим анемией.

« — В медицине активно применяют рыбий жир, который получают из печени трески. Он полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Вещество продается в капсулах или в жидком виде. Качественный продукт должен содержать не менее 60-70% Омега-3. Однако не стоит употреблять его бесконтрольно. Перед покупкой важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, — рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Ольга Котова.

Треска в кулинарии

Как правильно выбрать

Лучше всего выбирать треску в супермаркетах, где есть специальные ледяные витрины. У свежей рыбы чешуя и кожа не должны иметь повреждений, а глаза — прозрачные и чистые. Темные жабры и мутные глаза — признаки длительного и неправильного хранения.

Костей в треске, как и во многих морских рыбах, мало — только хребет и ребра. Они крупные и легко отделимы от мяса.

Филе трески лучше покупать тем, кто хочет сбросить лишний вес, так как оно считается диетическим: всего 80 килокалорий на 100 грамм. А самая вкусная часть — спинки трески, которые во многих странах за сочность и нежность считаются деликатесом.

Как хранить треску

В холодильнике, при соблюдении температуры в диапазоне от -2 до 0 градусов срок хранения свежей трески не должен превышать 3 суток.

В морозилке рыбу можно хранить 7-10 месяцев. Повторные размораживания и замораживания не рекомендуются, так как это не только испортит вкус и консистенцию, но и может нанести вред пищеварению.

Рецепты из трески

Треска, запеченная в духовке

Ингредиенты:

треска — 400 грамм;

сметана — 150 грамм;

молоко — 150 миллилитров;

укроп — 30 грамм;

яйца — 1 штука;

растительное масло — 1 столовая ложка;

перец черный молотый и соль — по вкусу.

Приготовление:

Треску нарезать на стейки, укроп мелко нарубить. Яйцо взбить с молоком и добавить к нему половину измельченной зелени, соль и перец.

В смазанную маслом форму для запекания вылить молочно-яичную смесь, уложить в нее рыбу так, чтобы ее поверхность оставалась открытой.

Треску посолить, поперчить и посыпать оставшейся зеленью, а затем сверху распределить сметану и поставить треску в разогретую до 180° духовку. Время приготовления — 35-40 минут.

Треска, жаренная на сковороде

Ингредиенты на две порции:

треска — 400 грамм;

масло растительное — 1,5 столовых ложки;

мука пшеничная — 1 столовая ложка;

соль — 0,25-0,5 чайных ложки;

перец черный молотый — 1 щепотка.

Приготовление:

Филе трески нарезать на куски, посыпать солью, перцем, после чего запанировать их в муке.

Жарить филе трески нужно на среднем огне с обеих сторон до готовности: 2-3 минуты с одной стороны, 1,5-2 минуты — с другой.