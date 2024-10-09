Рейтинг@Mail.ru
Треска: все о пользе и вреде для здоровья, состав и калорийность рыбы
09:21 09.10.2024 (обновлено: 22:14 11.11.2025)
Треска — польза и вред для здоровья, состав и калорийность рыбы
Треска: все о пользе и вреде для здоровья, состав и калорийность рыбы
Треска — польза и вред для здоровья, состав и калорийность рыбы
Треска — одна из самых популярных промысловых рыб. Какими полезными и вредными свойствами она обладает, где применяется, а также как правильно выбрать и вкусно... РИА Новости, 11.11.2025
общество
питание
еда
витамины
россия
общество, питание, еда, витамины, россия
Общество, Питание, Еда, Витамины, Россия
Треска — польза и вред для здоровья, состав и калорийность рыбы

Оглавление
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Треска — одна из самых популярных промысловых рыб. Какими полезными и вредными свойствами она обладает, где применяется, а также как правильно выбрать и вкусно приготовить треску — в материале РИА Новости.

Описание и виды трески

Треска — вид рыб семейства тресковых, белое мясо которого обладает низкой калорийностью и насыщает организм массой полезных веществ. Ее название в древнерусском языке означало "щепка", вероятно, потому что при сушке и варке мясо этой рыбы распадается на волокна. По-немецки треска — "штокфиш", что значит "рыба-палка". На Руси в старину рыбу именовали также "лабарданом".
В России промышленным способом добывают несколько пород, которые входят в семейство тресковых рыб: дальневосточный минтай, сайда, тихоокеанская и атлантическая треска, пикша, дальневосточная и северная навага, сайка и северная путассу. Все они обитают в соленой воде, в пресноводных водоемах никогда не встречаются. В последних водится только один представитель тресковых — налим.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкСотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода "Русская треска" в Мурманске
Сотрудник в цехе рыбоперерабатывающего завода Русская треска в Мурманске - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вылавливают треску, когда она достигает возраста 3-4 лет. Большинство видов к этим годам достигают 40-50 сантиметров в длину и 5 килограмм веса.
Лидером по габаритам считается атлантическая треска. Она может прожить до 25 лет, и при этом рост ее не прекращается. Такая рыба может достигать 1,8 метра в длину и веса примерно в 90 килограмм.

Состав

В состав трески входят витамины A, B1, B2, B6, B9, B12, C, E, H, PP, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, а также минералы: калий, сера, кальций, фосфор, натрий, железо, медь, фтор, йод, молибден, хром, кобальт, никель, цинк, марганец. Такое сочетание веществ в продукте помогает нормальной работе органов и систем в организме человека.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкФиле трески в цехе рыбоперерабатывающей фабрики
Филе трески в цехе рыбоперерабатывающей фабрики - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Филе трески в цехе рыбоперерабатывающей фабрики

Калорийность и пищевая ценность

КБЖУ

в 100 граммах филе трески

калорийность

69 килокалорий

белки

16 грамм

жиры

0,6 грамма

углеводы

0 грамм

Полезные свойства

Благодаря своему составу треска несет неоценимую пользу для организма человека.
Антиоксиданты, содержащиеся в рыбе, замедляют процессы старения тканей, защищают клетки от свободных радикалов, снижают риск возникновения онкологии.
Согласно исследованию, результаты которого опубликованы в американском научном журнале Chest, Oмега-3 в составе трески стабилизирует состояние сердечно-сосудистой системы человека путем улучшения вариабельности сердечного ритма.
Главная польза трески для женщин — она помогает сохранять красоту и молодость. Фосфор, кальций и другие вещества в составе рыбы способствуют росту волос и ногтей, укреплению костных и хрящевых тканей, улучшению состояния кожи. Кроме того, употребление в пищу рыбы благотворно влияет на выработку половых гормонов.
Полезна треска и для мужчин. Ее применение повышает потенцию, усиливает половое влечение, способствует выработке тестостерона, а также повышает подвижность сперматозоидов и качество спермы.
В рационе ребенка треска способствует его полноценному развитию: регулирует работу эндокринной системы, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и работу головного мозга, помогает избежать малокровия, участвует в формировании эмали зубов, повышает прочность костей.

Вред и противопоказания

Употребление трески может нанести вред при индивидуальной непереносимости. Люди, страдающие аллергией на морепродукты, должны проявлять осторожность при включении ее в рацион.
Также специалисты не рекомендуют употреблять эту рыбу лицам, страдающим заболеваниями желчного пузыря и почек, гипотонией и гиперкальциемией.
Влияние трески на организм беременных и кормящих женщин неоднозначно. Причиной является повышенное содержание ртути в некоторых частях океана, где обитает рыба. Особенно накопление тяжелого металла в организме опасно для здоровья детей. Им лучше отказаться от употребления трески.

Печень трески

Продукт получают из крупных особей трески, которые добываются в Баренцевом и Белом морях. Из печени трески делают консервы или медицинский рыбий жир. Включение их в рацион поможет избежать остеопороза, артрита, ревматизма, заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, гормональной и иммунной систем. Кроме того, продукт разрешается употреблять при сахарном диабете, поскольку он не содержит сахара.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРыбные консервы на прилавке во время фестиваля "Рыбная неделя" в Москве
Рыбные консервы на прилавке во время фестиваля Рыбная неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
При этом консервами из печени трески увлекаться не стоит, так как они довольно калорийны (613 ккал на 100 грамм продукта).

Треска в медицине

В тушке трески среднего размера содержится не более 0,6% жира, потому диетологи включают ее в меню пациентов, которые стремятся избавиться от лишнего веса. Продукт активизируют обменные процессы в организме и помогает восстанавливаться после физических нагрузок.
Рыбу советуют употреблять и гипертоникам, поскольку вещества, содержащиеся в треске, способствуют снижению кровяного давления, укрепляют сердечную мышцу и стенки сосудов, способствуют выводу из организма избытков холестерина. Также рыба полезна людям, страдающим анемией.
«
— В медицине активно применяют рыбий жир, который получают из печени трески. Он полезен для работы мозга, стабилизации нервной системы, укрепления иммунитета, синтеза гормонов. Вещество продается в капсулах или в жидком виде. Качественный продукт должен содержать не менее 60-70% Омега-3. Однако не стоит употреблять его бесконтрольно. Перед покупкой важно проконсультироваться с врачом, сдать анализы, — рассказала РИА Новости диетолог-нутрициолог Ольга Котова.

Треска в кулинарии

Как правильно выбрать

Лучше всего выбирать треску в супермаркетах, где есть специальные ледяные витрины. У свежей рыбы чешуя и кожа не должны иметь повреждений, а глаза — прозрачные и чистые. Темные жабры и мутные глаза — признаки длительного и неправильного хранения.
Костей в треске, как и во многих морских рыбах, мало — только хребет и ребра. Они крупные и легко отделимы от мяса.
Филе трески лучше покупать тем, кто хочет сбросить лишний вес, так как оно считается диетическим: всего 80 килокалорий на 100 грамм. А самая вкусная часть — спинки трески, которые во многих странах за сочность и нежность считаются деликатесом.
Как хранить треску

В холодильнике, при соблюдении температуры в диапазоне от -2 до 0 градусов срок хранения свежей трески не должен превышать 3 суток.
В морозилке рыбу можно хранить 7-10 месяцев. Повторные размораживания и замораживания не рекомендуются, так как это не только испортит вкус и консистенцию, но и может нанести вред пищеварению.

Рецепты из трески

Треска, запеченная в духовке

Ингредиенты:
  • треска — 400 грамм;
  • сметана — 150 грамм;
  • молоко — 150 миллилитров;
  • укроп — 30 грамм;
  • яйца — 1 штука;
  • растительное масло — 1 столовая ложка;
  • перец черный молотый и соль — по вкусу.
Приготовление:
Треску нарезать на стейки, укроп мелко нарубить. Яйцо взбить с молоком и добавить к нему половину измельченной зелени, соль и перец.
В смазанную маслом форму для запекания вылить молочно-яичную смесь, уложить в нее рыбу так, чтобы ее поверхность оставалась открытой.
Треску посолить, поперчить и посыпать оставшейся зеленью, а затем сверху распределить сметану и поставить треску в разогретую до 180° духовку. Время приготовления — 35-40 минут.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковФирменная закуска "Треска по-мурмански" в "Быков Бар" в Калининграде
Фирменная закуска Треска по-мурмански в Быков Бар в Калининграде - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Треска, жаренная на сковороде

Ингредиенты на две порции:
  • треска — 400 грамм;
  • масло растительное — 1,5 столовых ложки;
  • мука пшеничная — 1 столовая ложка;
  • соль — 0,25-0,5 чайных ложки;
  • перец черный молотый — 1 щепотка.
Приготовление:
Филе трески нарезать на куски, посыпать солью, перцем, после чего запанировать их в муке.
Жарить филе трески нужно на среднем огне с обеих сторон до готовности: 2-3 минуты с одной стороны, 1,5-2 минуты — с другой.
Подавать рыбу можно с картофелем, а также томатным или грибным соусом.
Бытовые лайфхаки и советыОбществоПитаниеЕдаВитаминыРоссия
 
 
