Кофе: польза и вред для здоровья мужчин и женщин

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Кофе — один из самых популярных напитков в мире. Чем он полезен и вреден, сколько его можно пить в день, а также как правильно выбрать и вкусно приготовить — в материале РИА Новости.

Виды кофе

Кофе — это напиток из обжаренных и перемолотых зерен кофейного дерева. Считается, что первыми его стали заваривать арабы в XII веке. Уже тогда его смешивали с молоком, добавляли в него корицу или имбирь. Позже кофе распространился, в том числе, в Европу , где стал очень популярен. Сейчас существует много разновидностей растения, наиболее известны три из них:

Арабика. Это самый распространенный вид кофе, который культивируется в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки. Отличается сладковатым вкусом с небольшой кислинкой, в зависимости от региона выращивания в нем могут присутствовать сладость ягод, нотка цитрусовых, аромат цветов и орехов.

Робуста. Этот вид кофейного дерева произрастает в тропических районах Африки, Индии, Шри-Ланки и Индонезии. В нем больше кофеина и менее изысканный аромат, более горький и терпкий вкус, нежели у арабики. Чаще всего робусту не пьют в чистом виде, а добавляют в кофейные смеси.

Либерика. Это третий по значимости сорт кофе в мире. Он отличается насыщенным ароматом и слабым вкусом и не предназначен для экспорта — его употребляют в регионах произрастания.

В магазинах продается зерновой, молотый и растворимый кофе. Последний получается в результате переработки зерен в порошок или гранулы. Считается, что он имеет менее высокое качество. Для домашних кофемашин часто используют капсульный кофе. Он дороже молотого и растворимого из-за формы выпуска. При этом в нем сохраняются все свойства — аромат, насыщенность и т.д.

Из чего состоит

В состав кофе входят около 70 биологически активных компонентов. Среди них: кофеин, около 30 наименований органических кислот, витамины группы В (В1, В2, В3, В5), а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор. Кроме этого, кофе — мощный антиоксидант. Проведенное испанскими учеными исследование показало, что антиоксиданты в кожуре кофейных зерен и кофейной гуще по силе своего действия на организм примерно в 500 раз сильнее, чем экстракт зеленого чая или витамин С.

Калорийность и пищевая ценность

Только кофе

Калорийность кофе зависит от сорта. Как правило, она составляет 7 ккал на 100 грамм продукта. Пищевая ценность напитка:

белки — 0,2 г;

жиры — 0,5 г;

углеводы — 0,2 г;

пищевые волокна — 0.

Кофе с сахаром

Пищевая ценность кофе с сахаром возрастает, при этом сильно увеличивается количество углеводов. Калорийность продукта составляет 62,44 ккал. В 100 г содержатся:

белки — 1,83 г;

жиры — 1,14 г;

углеводы — 14,65 г.



Кофе с молоком

Калорийность 100 грамм кофе с молоком составляет примерно 27 ккал. Пищевая ценность:

белки — 1,76 г;

жиры — 1,39 г;

углеводы — 2,65 г.

Кофе с лимоном

Если употреблять напиток без сахара, то у него будет низкая калорийность — всего 8 ккал на 100 грамм продукта, а пищевая ценность составит:

белки — 0,2 г;

жиры — 0,5;

углеводы — 0,3.

Полезные свойства напитка

Существует много мифов о том, как кофе воздействует на здоровье человека, однако согласно исследованию 2016 года напиток приносит намного больше пользы, чем вреда. При этом отмечается, что его умеренное потребление уменьшает общую смертность. Согласно одной из работ, опубликованных в JAMA Internal Medicine, британцы среднего возраста, которые умеренно употребляли кофе, умирали на 10-15% реже (период исследования охватил 10 лет). В другой научной работе содержатся данные о том, что кофе снижает риск некоторых видов рака — полости рта, эндометрия, кишечника и кожи.

Это не вся польза кофе: его регулярное употребление снижает воспалительные процессы в организме и позволяет органам дольше оставаться здоровыми, а при гипотонии помогает повысить давление.

« "Молотый свежезаваренный кофе отлично вписывается в разные протоколы питания, особенно те, что направлены на снижение веса", — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. — Умеренное потребление кофеина, от одной до четырех чашек кофе в день, помогает сосредоточиться и улучшает умственную активность. Под "чашкой" подразумевается 100 мл".

По словам эксперта, у напитка есть ряд преимуществ:

Кофе содержит магний и калий, которые помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая тягу к сладким лакомствам и закускам.

Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок, что особенно актуально для мужчин.

Кофе содержит много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.

Кофеин снижает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, что уменьшает риск развития диабета второго типа.

Некоторые исследования показывают благоприятный эффект от кофе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, так как он стимулирует определенные участки головного мозга.

Кофе улучшает настроение и помогает бороться с депрессией за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.

За счет содержания кофеина, теанина и других веществ напиток может оказывать благотворное влияние на организм мужчины. Например, повышать потенцию и ускорять рост мышц. Для женщин он полезен благодаря своей способности поддерживать красоту волос, кожи и ногтей. Также кофе может минимизировать частоту вспышек головной боли. Однако детям напиток не рекомендован: специалисты сходятся во мнении, что его можно употреблять только по окончании пубертатного периода.

Вред и противопоказания кофе

Несмотря на то, что умеренное потребление напитка не несет особого вреда для организма, его большое количество может повлиять на состояние костей и уровень кальция в крови. "В кофе плохого качества может быть много примесей, которые способны вызвать тошноту, головную боль или общее плохое самочувствие, — добавила эксперт. — Также он может провоцировать бессонницу и беспокойство. Если у вас высокий уровень холестерина, то лучше выбрать фильтрованный кофе. Содержащиеся в кофе кафестол и кахвеол повышают уровень холестерина ЛПНП (с липопротеинами низкой плотности. — Прим. ред.), поэтому фильтрация необходима — она снижает уровень ЛПНП".

Также по словам специалиста, противопоказаниями для употребления напитка являются:

проблемы с желудком;

беременность;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

детский возраст;

гипертония;

болезни нервной системы;

бессонница и т.д.

Кроме этого, кофе вреден людям с психическими расстройствами, потому что может провоцировать тревогу, нервное возбуждение и даже панические атаки.

Кофе без кофеина

« "Кофе без кофеина обычно готовят путем промывания кофейных зерен химическими растворителями, — пояснила Вероника Хованская, — Но даже он содержит немного кофеина. При этом и пользы от него становится во много раз меньше". Этот напиток рекомендован любителям кофе, у которых есть противопоказания к обычному, чтобы снизить побочные эффекты.

Вопреки распространенному мнению, что кофе без кофеина — безвкусный, у дорожащих своей репутацией производителей вкус и аромат напитка мало отличим от "натурального" продукта.

Как правильно выбрать кофе

Считается, что лучший сорт кофе — это стопроцентная арабика. Однако в магазинах чаще представлены ее смеси с робустой. Чтобы приобрести именно арабику, нужно внимательно читать этикетку. При покупке молотого кофе лучше отдавать предпочтение бразильскому, колумбийскому, индийскому. Продукт хорошего качества фасуют в Италии Германии . В зависимости от вкусовых предпочтений, важно обращать внимание на степень помола и обжарки. Для турки подойдет средний помол, у средней обжарки будет максимально сбалансированный вкус. Зерновой кофе лучше покупать в герметичном пакете с клапаном, при этом упаковка должна быть без повреждений. Также стоит выбирать проверенные и более дорогие бренды. При покупке растворимого продукта лучше брать сублимированный — из него получается более вкусный напиток.

Как хранить кофе

Молотый кофе, а также кофе в зернах нельзя хранить в открытой упаковке, чтобы он не потерял аромат и вкусовые качества. Лучше всего использовать для этих целей плотно закрывающиеся жестяные банки. Их следует поместить в сухое, темное место, где нет перепадов температуры. Растворимый черный кофе нужно всего держать в стеклянной емкости, чтобы напиток не имел металлического привкуса.

Как приготовить вкусный кофе

Такой же вкусный напиток, как в кофейне, можно сделать и дома. Для этого достаточно иметь всего несколько ингредиентов. Например, кофе с корицей готовится совсем просто — в горячую жидкость нужно добавить щепотку пряности. Также можно сделать шоколадный кофе. Для этого понадобится свежесваренный напиток, сливки и 100 грамм молочного или любого другого шоколада. Кофе по-турецки варится в турке с добавлением сахара.