Иван-чай - польза и вред напитка, лечебные свойства

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Иван-чай, также известный как кипрей, - травяной русский напиток, который в последние годы приобрел популярность. Какими лечебными свойствами он обладает, как его правильно выбирать и заваривать, чем полезен для мужчин, женщин и детей, а когда может нанести вред организму человека, применение в медицине и кулинарии, противопоказания, отзывы и фото, - в материале РИА Новости.

Иван чай

Иван-чай (кипрей) - это род многолетних растений семейства кипрейные, которые встречаются повсеместно в странах с умеренным климатом. Из 14 видов растения наиболее широко используются два: иван-чай широколистный и иван-чай узколистный. Первый произрастает на севере Северного полушария, в том числе в арктических областях. Узколистый кипрей - самый популярный вид, который распространен по всей территории России и занимает огромные площади на Урале и Алтае. Он может вырастать в высоту до 200 сантиметров, имеет прямостоячий стебель, усыпанный короткими клиновидными листьями. Цветы растения обычно розовые и собраны в пышную кисть на верхушке.

Иван-чай по-другому называют “огненной травой”, “пожарником”, “скрипуном” и т.д. Также известен как копорский чай. Цвет напитка - золотистый, похож на зеленый чай.

Если продукт неферментированный, а просто высушенный, то он будет отличаться ярко выраженной кислинкой. Ферментированные, обработанные листья при заварке могут давать более богатый, яркий вкус с мягкими медовыми, карамельными или фруктовыми нотками в зависимости от технологии ферментации.

История чая

С древних времен он был известен жителям Евразии, Канады и Северной Америки. На Руси первые упоминания о напитке из иван-чая встречаются в рукописях XII века. Согласно легенде, Александр Невский после битвы с полком крестоносцев отправился в крепость и там впервые попробовал напиток из растения. Он удивился, что уснул как младенец, а наутро был бодр и полон сил. Оценив целебные свойства, он приказал пить иван-чай всем воинам. Несмотря на это, производить копорский чай стали во времена Екатерины II. Позже он стал популярным не только в Европе, но и в Азии.

Состав и калорийность

Иван-чай отличается богатым химическим составом. В него входят фосфор, калий, марганец, кальций, титан, цинк, натрий, медь, магний, селен, железо, молибден, бор.

Калорийность 100 грамм продукта составляет 103 ккал. При этом его пищевая ценность:

белки 4,6 г жиры 1,8 г углеводы 31,68 г

Какие витамины содержит

витамины (на 100 г продукта): В состав кипрея входят многие(на 100 г продукта):

А - 13 мг;

В1 - 0,11 мг;

В2 - 0,137 мг;

В5 - 1,356 мг;

В6 - 0,632 мг;

В9 - 0,112 мг;

C - от 13 мг и выше;

РР - 5 мг.

Также в составе иван-чая есть органические кислоты, флавоноиды, лектины, дубильные и слизистые вещества.

Польза

данным благодаря высокому содержанию танина, пектина и флавоноидов иван-чай имеет самый высокий коэффициент противовоспалительного действия среди растений отечественной флоры. Кроме этого, еще в 70-е годы прошлого века специалисты Всероссийского онкологического центра РАМН установили, что иван-чай обладает выраженной цитостатической активностью, то есть может бороться с новообразованиями. Согласно научнымблагодаря высокому содержанию танина, пектина и флавоноидов иван-чай имеет самый высокий коэффициент противовоспалительного действия среди растений отечественной флоры. Кроме этого, еще в 70-е годы прошлого века специалисты Всероссийского онкологического центра РАМН установили, что иван-чайвыраженной цитостатической активностью, то есть может бороться с новообразованиями.

“В листьях содержатся в большом количестве медь, железо, марганец и очень много витамина С, - рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская. - Это значит, что иван-чай будет полезен людям с анемией и недостатком остальных, указанных выше микроэлементов. Еще его используют как успокоительный чай”.

Для мужчин

© iStock.com / Naked King Чай из кипрея © iStock.com / Naked King Чай из кипрея

Польза для мужчин состоит в том, что антивоспалительное действие кипрея помогает при болезнях простаты, кроме этого растение повышает потенцию.

Свойства растения помогают при простатите за счет того, что способны останавливать процесс воспаления. Заваривать иван-чай при аденоме простаты следует так: 2 ст. л. чая необходимо залить 0,2 л горячей воды, затем прикрыть крышкой и 15 минут подержать на водяной бане. После этого жидкость охлаждают и процеживают. Несмотря на полезные свойства напитка из кипрея, не следует заниматься самолечением - сначала нужно проконсультироваться с врачом.

Для женщин

Его польза для женщин заключается в облегчении неприятных ощущений во время менструации, при молочнице и симптомах менопаузы. Благодаря способности улучшать пищеварение напиток из этого растения помогает снизить вес, также входящие в его состав вещества положительно сказываются на красоте волос и ногтей.

Для детей

Польза этого травяного напитка для детей заключается в высоком содержании магния, который помогает уменьшить стресс и расслабить мышцы. Он также способствует укреплению иммунитета, полезен при простуде. Благодаря рутину в его составе, иван-чай помогает укреплять стенки кровеносных сосудов, снижая риск сердечно-сосудистых заболеваний. Улучшает пищеварение и облегчает проблемы с желудком и кишечником. Однако употреблять его следует в умеренных количествах и отслеживать проявление аллергической реакции на напиток. Не рекомендуется давать детям до 6 лет.

Вред и противопоказания

При длительном приеме копорский чай может вызвать расстройство пищеварения. Его не стоит употреблять:

детям до 6 лет;

при беременности;

кормящим женщинам;

при индивидуальной непереносимости.

Специалисты не рекомендуют пить отвар вместе с успокаивающими и жаропонижающими препаратами.

Где и когда собирают

Кипрей узколистный начинает цвести в последних числах мая, после чего можно заниматься сбором, который заканчивается в конце августа. В России иван-чай растет преимущественно в европейской части. Из-за нужды в хорошем освещении, кипрей чаще встречается на открытой местности. Произрастание вблизи водоемов дает кипрею необходимую влагу. Обычно собирают верхние листочки, не сухие и не поврежденные насекомыми. Цветы иван-чая обладают меньшим набором полезных веществ, однако их можно засушить и использовать в качестве добавки к самому напитку.

Собранные листья иван-чая сначала нужно очистить от мусора, промыть. После этого сырье следует выложить ровным слоем до 5 сантиметров на бумагу, убрать в тень и регулярно перемешивать. Как только оно подсохнет от воды, его нужно перетереть между ладонями. Свернутые листья затем кладут в эмалированную посуду, накрывают мокрой тканью или крышкой для ферментации. В это время внутри емкости из травы начнет выделяться сок и аромат изменится. Время ферментации зависит от того, какую терпкость продукта вы хотите получить. После окончания этого процесса нужно переходить к сушке.

легкая длится 2-6 часов;

средняя - 10-16 часов;

глубокая - до 36 часов.

Как выбирать и хранить

© iStock.com / yrabota Девушка пьет чай из кипрея © iStock.com / yrabota Девушка пьет чай из кипрея

Желательно выбирать кипрей, собранный в экологически чистых местах - он будет максимально полезен. Также продукт должен быть сертифицированным. Лучше отдавать предпочтение чаю без добавок, посторонних примесей, усилителей вкуса и ароматизаторов.

Высушенный иван-чай лучше всего хранится при температуре от +15 до +20°C, при этом ему может навредить высокая влажность в помещении и прямые солнечные лучи. Чтобы надолго сохранить вкус и аромат продукта, после покупки лучше пересыпать его в стеклянную или глиняную тару и убрать в темное место.

Как правильно пить

Чтобы сохранить множество полезных свойств иван-чая, его нужно правильно заварить. Как правило, на стакан приходится от половины до чайной ложки сухих листьев. Их не следует сразу полностью заливать горячей водой - лучше залить емкость на треть, а через 5-10 минут долить жидкость полностью и подождать 10-15 минут. При этом температура воды не должна превышать 85 градусов. Пропорции сухого иван-чая можно менять в зависимости от его ферментации.

Для приготовления настоя необходимо взять 15-30 г листьев и прокипятить их в воде течение 15 минут, затем оставить на 1,5 часа.

При слишком частом приеме чая могут возникнуть побочные реакции. “В среднем в день можно выпивать пару кружек (но не ежедневно), при условии, что человек чувствует себя хорошо после этого, - добавила нутрициолог. - Если после чая появляется какое-то неприятное ощущение, то нужно с врачом это обговорить”.

Применение в медицине

Чай из растения пили в лечебных целях еще до XVIII века. Известно, что его употребляли монахи в качестве успокоительного средства, а русские староверы-камчадалы ели легкую закуску из молодых побегов кипрея. Применяться в народной медицине иван-чай стал после XVIII, когда началось его массовое производство.

Ученый и ботаник Николай Анненков упоминал, что листья иван-чая применяли от запора, головной боли, а порошком присыпали экземы. Кроме этого, растение помогает:

снизить уровень тревоги и стресса;

повысить работоспособность, продуктивность;

нормализовать сон;

восстанавливаться после болезни;

очистить организм;

поддержать здоровую микрофлору кишечника;

сгладить абстинентный синдром;

при авитаминозе;

улучшить работу иммунной системы;

против язвы, болезней желчного пузыря;

наладить состояние кожи;

снизить воспаления.

Считается, что кипрей благотворно влияет на здоровье сердца и сердечно-сосудистой системы и помогает при гипертонических кризах. Также он способен улучшить состояние кровеносных сосудов и полезен для профилактики инсульта и инфаркта.

Благодаря высокому содержанию витаминов и противовоспалительному эффекту иван-чай помогает бороться с вирусными инфекциями. Для достижения эффекта лучше употреблять отвар из ферментированных листьев. Заваривают при простуде его так: столовую ложку чая нужно залить стаканом кипятка и дать жидкости постоять пару часов.

Применение в диетологии

Иван-чай может быть полезен в диетологии и помочь в контроле веса. Он известен как эффективное средство для очищения организма и улучшения пищеварения, помогает уменьшить аппетит и ускорить обмен веществ. "Чаи и отвары воспринимаются немного иначе, считайте, что это легкая еда, которая дает еще и некоторое количество жидкости. Также не рекомендуется пить его натощак из-за высокого содержания витамина С", - говорит нутрициолог. По словам эксперта, если нет аллергии на молоко, то можно добавить его в чай. Если есть аллергия, то стоит выбрать растительные варианты "молока" - миндальное, овсяное, рисовое и т.д. Но важно учитывать, что напиток приобретет необычный вкус и понравится не каждому.

Применение в кулинарии

Листья молодых растений можно добавлять в салаты или “зеленые” щи из щавеля и крапивы. Корни иван-чая тушат и варят, а высушенном виде используют в изготовлении суррогатного кофе. Также с давних пор известен кипрейный мед.

"Получение пользы от поедания свежих листьев маловероятно, однако их можно употреблять в пищу. Например, делать салаты, супы. Иван-чай широколистный с давних пор употребляют в сыром виде эскимосы, считая его полезной добавкой", - говорит Вероника Хованская.

Отзывы экспертов

© iStock.com / Wita design Чай из кипрея © iStock.com / Wita design Чай из кипрея

Нутрициолог Вероника Хованская для заваривания чая советует использовать керамическую или стеклянную посуду. "Обычно не рекомендуется заваривание свежего кипрея, так как это может вызвать диарею. Также такой чай будет иметь слишком кислый вкус. Если вы все таки решили заварить свежий кипрей, то следует положить листья на дно кастрюли, залитой холодной водой и варить на медленном огне, но не доводить до кипения", - поясняет эксперт. Допустимо и заваривание кипрея в термосе. Так листья могут раскрыться полнее, при этом завариваться напиток должен не менее 30 минут.