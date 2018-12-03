V Всероссийский форум легкой промышленности прошел 29-30 ноября в Иваново. На протяжении двух дней представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий легпрома, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсудили актуальные вопросы развития отрасли, повышения ее конкурентоспособности на российском и внешнем рынках.
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
16:3703.12.2018
(обновлено: 17:29 03.12.2018)
01630
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУчастие в дискуссиях, выставках и пленарном заседании V Всероссийского форума легкой промышленности приняли свыше 800 человек – представители Минпромторга РФ, руководители предприятий и отраслевых объединений, финансовых и банковских структур, розничных компаний.
Участие в дискуссиях, выставках и пленарном заседании V Всероссийского форума легкой промышленности приняли свыше 800 человек – представители Минпромторга РФ, руководители предприятий и отраслевых объединений, финансовых и банковских структур, розничных компаний.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЛегкая промышленность России на протяжении трех лет демонстрирует рост в среднем на 4%, сообщила замдиректора департамента Минпромторга РФ Ирина Иванова на заседании экспертной группы "Легкая промышленность ЕАЭС. Расширяя горизонты сотрудничества". В ходе дискуссии выступили представители России, Белоруссии и Узбекистана.
Легкая промышленность России на протяжении трех лет демонстрирует рост в среднем на 4%, сообщила замдиректора департамента Минпромторга РФ Ирина Иванова на заседании экспертной группы "Легкая промышленность ЕАЭС. Расширяя горизонты сотрудничества". В ходе дискуссии выступили представители России, Белоруссии и Узбекистана.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПредставители предприятий легпрома съехались на форум, чтобы рассказать о своих предприятиях, поделиться опытом, установить деловые контакты. На форуме можно было познакомиться с образцами одежды и тканей.
Представители предприятий легпрома съехались на форум, чтобы рассказать о своих предприятиях, поделиться опытом, установить деловые контакты. На форуме можно было познакомиться с образцами одежды и тканей.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПеред началом пленарной сессии "Конкурентоспособность российской легкой промышленности" в фойе Ивановского областного драматического театра прошла мини-выставка образцов продукции 2018 года.
Перед началом пленарной сессии "Конкурентоспособность российской легкой промышленности" в фойе Ивановского областного драматического театра прошла мини-выставка образцов продукции 2018 года.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»На выставке представлена экспозиция российского бренда "Красная машина", являющегося официальным брендом одежды и атрибутики сборной России по хоккею. На предприятии выпускают футболки, свитшоты, худи из тканей ивановского производства.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
На выставке представлена экспозиция российского бренда "Красная машина", являющегося официальным брендом одежды и атрибутики сборной России по хоккею. На предприятии выпускают футболки, свитшоты, худи из тканей ивановского производства.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов познакомились на выставке с новейшими образцами производственной корпоративной одежды предприятия "Исток-Пром".
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов познакомились на выставке с новейшими образцами производственной корпоративной одежды предприятия "Исток-Пром".
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Во время форума были подведены итоги III конкурса Минпромторга "Топ-10" в категориях "Обувь" и "Верхняя одежда". Все товары, представленные на конкурсе, произведены в России. Диплом конкурса получает представитель компании STAYER.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Во время форума были подведены итоги III конкурса Минпромторга "Топ-10" в категориях "Обувь" и "Верхняя одежда". Все товары, представленные на конкурсе, произведены в России. Диплом конкурса получает представитель компании STAYER.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Модель классических женских туфель от компании "Юничел" стала победителем в категории "Обувь" конкурса "Топ-10". Диплом победителя представителю предприятия вручил Виктор Евтухов.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Модель классических женских туфель от компании "Юничел" стала победителем в категории "Обувь" конкурса "Топ-10". Диплом победителя представителю предприятия вручил Виктор Евтухов.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»В числе активно обсуждавшихся на форуме тем — внедрение современных технологий и господдержка легпрома, разработка единого стандарта школьной формы и методы борьбы с фальсификатом.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
В числе активно обсуждавшихся на форуме тем — внедрение современных технологий и господдержка легпрома, разработка единого стандарта школьной формы и методы борьбы с фальсификатом.
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Теплоснабжение
- WorldSkills
- Фестиваль "Спасская Башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2018 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Настоящий ресурс содержит материалы 18+