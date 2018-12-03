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Легкая промышленность

V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново

(обновлено: 17:29 03.12.2018)
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V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на V Всероссийском Форуме легкой промышленности в Иваново
Вручение диплома III конкурса Минпромторга Топ-10 в категориях Обувь и Верхняя одежда
Вручение диплома III конкурса Минпромторга Топ-10 в категориях Обувь и Верхняя одежда
V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаУчастие в дискуссиях, выставках и пленарном заседании V Всероссийского форума легкой промышленности приняли свыше 800 человек – представители Минпромторга РФ, руководители предприятий и отраслевых объединений, финансовых и банковских структур, розничных компаний.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Участие в дискуссиях, выставках и пленарном заседании V Всероссийского форума легкой промышленности приняли свыше 800 человек – представители Минпромторга РФ, руководители предприятий и отраслевых объединений, финансовых и банковских структур, розничных компаний.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЛегкая промышленность России на протяжении трех лет демонстрирует рост в среднем на 4%, сообщила замдиректора департамента Минпромторга РФ Ирина Иванова на заседании экспертной группы "Легкая промышленность ЕАЭС. Расширяя горизонты сотрудничества". В ходе дискуссии выступили представители России, Белоруссии и Узбекистана.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Легкая промышленность России на протяжении трех лет демонстрирует рост в среднем на 4%, сообщила замдиректора департамента Минпромторга РФ Ирина Иванова на заседании экспертной группы "Легкая промышленность ЕАЭС. Расширяя горизонты сотрудничества". В ходе дискуссии выступили представители России, Белоруссии и Узбекистана.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПредставители предприятий легпрома съехались на форум, чтобы рассказать о своих предприятиях, поделиться опытом, установить деловые контакты. На форуме можно было познакомиться с образцами одежды и тканей.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Представители предприятий легпрома съехались на форум, чтобы рассказать о своих предприятиях, поделиться опытом, установить деловые контакты. На форуме можно было познакомиться с образцами одежды и тканей.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПеред началом пленарной сессии "Конкурентоспособность российской легкой промышленности" в фойе Ивановского областного драматического театра прошла мини-выставка образцов продукции 2018 года.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Перед началом пленарной сессии "Конкурентоспособность российской легкой промышленности" в фойе Ивановского областного драматического театра прошла мини-выставка образцов продукции 2018 года.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»На выставке представлена экспозиция российского бренда "Красная машина", являющегося официальным брендом одежды и атрибутики сборной России по хоккею. На предприятии выпускают футболки, свитшоты, худи из тканей ивановского производства.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
На выставке представлена экспозиция российского бренда "Красная машина", являющегося официальным брендом одежды и атрибутики сборной России по хоккею. На предприятии выпускают футболки, свитшоты, худи из тканей ивановского производства.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов познакомились на выставке с новейшими образцами производственной корпоративной одежды предприятия "Исток-Пром".Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов на V Всероссийском Форуме легкой промышленности в Иваново
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Глава региона Станислав Воскресенский и замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов познакомились на выставке с новейшими образцами производственной корпоративной одежды предприятия "Исток-Пром".
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Во время форума были подведены итоги III конкурса Минпромторга "Топ-10" в категориях "Обувь" и "Верхняя одежда". Все товары, представленные на конкурсе, произведены в России. Диплом конкурса получает представитель компании STAYER.Вручение диплома III конкурса Минпромторга Топ-10 в категориях Обувь и Верхняя одежда
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Во время форума были подведены итоги III конкурса Минпромторга "Топ-10" в категориях "Обувь" и "Верхняя одежда". Все товары, представленные на конкурсе, произведены в России. Диплом конкурса получает представитель компании STAYER.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»Модель классических женских туфель от компании "Юничел" стала победителем в категории "Обувь" конкурса "Топ-10". Диплом победителя представителю предприятия вручил Виктор Евтухов.Вручение диплома III конкурса Минпромторга Топ-10 в категориях Обувь и Верхняя одежда
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
Модель классических женских туфель от компании "Юничел" стала победителем в категории "Обувь" конкурса "Топ-10". Диплом победителя представителю предприятия вручил Виктор Евтухов.
© Фото предоставлено «Рустекстиль»В числе активно обсуждавшихся на форуме тем — внедрение современных технологий и господдержка легпрома, разработка единого стандарта школьной формы и методы борьбы с фальсификатом.V Всероссийский Форум легкой промышленности в Иваново
© Фото предоставлено «Рустекстиль»
В числе активно обсуждавшихся на форуме тем — внедрение современных технологий и господдержка легпрома, разработка единого стандарта школьной формы и методы борьбы с фальсификатом.
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V Всероссийский форум легкой промышленности прошел 29-30 ноября в Иваново. На протяжении двух дней представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий легпрома, финансовых и банковских структур, розничных компаний, аналитики и эксперты обсудили актуальные вопросы развития отрасли, повышения ее конкурентоспособности на российском и внешнем рынках.

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