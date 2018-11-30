Евтухов: экспорт продукции легпрома превышает 1,1 млрд долларов

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. Экспорт продукции российской легкой промышленности по итогам 9 месяцев 2018 года составил 1,1 миллиарда долларов, к концу года его объем может достичь 1,4 миллиарда долларов, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарной дискуссии V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново.

"Если говорить об итогах девяти месяцев работы, то экспорт продукции легкой промышленности составил 1,1 миллиарда долларов. На конец года мы ожидаем, что экспорт составит 1,4 миллиарда долларов, что в процентном соотношении составляет увеличение экспорта на 7,7% по отношению к 2017 году", — сказал Евтухов.

Он указал, что "отрасли надо не только удержать эту планку, но и начать активнее выходить за рубеж, развивая и продвигая российские бренды, формируя потребительский спрос именно на российские товары как качественные, доступные, модные и безопасные".

Выход на зарубежные рынки и укрепление позиций на них являются для отрасли задачами первостепенной важности, что позволит выполнить поручение главы государства об увеличении объема экспортных поставок продукции легкой промышленности почти в 2 раза к 2024 году, то есть до 2,3 миллиарда долларов, подчеркнул Евтухов.

Он сообщил, что Минпромторг будет и далее содействовать развитию предприятий отрасли с помощью новых инструментов поддержки, которые "будут удобнее и проще"; на сегодняшний день идет активная работа по их разработке и внедрению.

"Помимо субсидий, мы вместе разрабатываем меры защиты внутреннего рынка, меры по ограничению и запрету несертифицированной продукции как внутренних производителей, так и продукции от зарубежных поставщиков, ее доскональных проверкам и лицензированию. Должна быть здоровая конкуренция",- отметил Евтухов.