В Иваново подвели итоги конкурса Минпромторга среди предприятий легпрома

ИВАНОВО, 30 ноя — РИА Новости. Победителями III федерального отраслевого профессионального конкурса Минпромторга "Топ-10" по итогам 2018 года в категории "Одежда" признаны компании "Ланика", STAYER и бренд SHISHKIN; награждение финалистов состоялось в рамках V Всероссийского форума легкой промышленности, который проходит в Иваново 29-30 ноября.

Среди обувщиков победу одержали компании "Обувь России", "Ортомода", "Фарадей" и "Юничел".

Награды победителям вручил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, отметивший, что "конкурс помогает выявить лучших в отрасли и подтолкнуть всех к новым свершениям".

Заявки на конкурс поступали в течении двух недель ноября, участниками конкурса стали производители верхней одежды и обуви весенне-осеннего сезона — именно в этих товарных группах жюри выбирало лучшие модели женских и мужских пальто и полупальто, женских и мужских ботинок и сапогов.

Продукция, заявленная на конкурс, оценивалась с точки зрения закупочного потенциала и актуальности изделия, его ценовой категории (реализация в среднем ценовом сегменте), и места производства (Российская Федерация), а также по конкретным параметрам каждой товарной группы.

В жюри конкурса вошли представители Минпромторга России, Роскачества, Российского союза производителей одежды, Российского Союза кожевников и обувщиков, консалтинговых компаний и fashion-индустрии.

Конкурс лучших товаров года проводится Минпромторгом в рамках содействия развитию предприятий легпрома и продвижения конкурентоспособной отечественной продукции.