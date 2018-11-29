В Иваново открылся V Всероссийский форум легпрома

ИВАНОВО, 29 ноя — РИА Новости. Производство текстильных изделий в России по итогам 10 месяцев 2018 года выросло на 4,2%, производство одежды — на 5,7%, сообщила заместитель директора департамента Минпромторга РФ Ирина Иванова на открывшемся в четверг в Иваново V Всероссийском форуме легкой промышленности.

"За последние три года отрасли удалось выйти на прогрессивную динамику и цифру роста в среднем в 4%. Лёгкая промышленность взяла курс на инновационное развитие. В этом году открылись новые предприятия, в основе которых инновационные разработки, идет активный выход на экспортный рынок. Сегодня мы можем гордиться производством высокотехнологичных тканей, нетканых материалов, кожевенным производством", — сказала Иванова.

Она также отметила большие успехи отрасли в проектировке и выпуске спецодежды, в развитии сегмента домашнего текстиля. За этот год многого добились и предприятия, выпускаемые товары спортивного сегмента. Продукция российского легпрома используется и в смежных отраслях, в частности, нетканые материалы применяются при формировании дорожного покрытия.

То, что форум впервые проходит в Иваново, дает специалистам возможность не только пообщаться в профессиональном кругу, но и познакомиться с ведущими предприятиями региона, добавила Иванова.

V Всероссийский форум лёгкой промышленности, организованный при поддержке Минпромторга РФ, проходит в Иваново 29-30 ноября. В его работе принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ведущих предприятий отрасли, финансовых и банковских структур, а также аналитики и эксперты.

Главной темой пленарного заседания форума, которое состоится 30 ноября, станет вопрос повышения конкурентоспособности легпрома. Будут обсуждаться перспективы развития отрасли в существующих экономических условиях, продемонстрированы успешные кейсы по использованию программ финансовой поддержки легпрома. Участниками дискуссии станут губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, представители российских и зарубежных компаний.