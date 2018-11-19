Подиумный показ горнолыжной одежды прошел в сибирском комплексе Шерегеш

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. На территории спортивно-туристского комплекса "Шерегеш", расположенного в Кемеровской области, прошла серия мероприятий в рамках экспертной сессии по продвижению продукции российской легкой промышленности сектора outdoor, организованной под эгидой Минпромторга России и администрации региона, сообщает Рустекстиль.

"Для гостей сибирского горнолыжного курорта состоялась презентация одежды для спорта и активного отдыха — подиумный показ коллекций российских производителей. Зрителям были представлены горнолыжные и сноубордические комбинезоны и костюмы, брюки, куртки, термобелье от ведущих брендов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Томска, Новокузнецка, Кемерова, Новосибирска", — говорится в пресс-релизе.

По словам директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Евгения Рыжова, это мероприятие проводится впервые. "Однако считаю, что мы задали хороший старт. Шерегеш — это место, объединяющее любителей активного отдыха разных уровней подготовки, для которых качество формы и экипировки является первостепенным фактором, поэтому нам очень важно рассказать потребителю о качественной российской продукции, установить его прямое взаимодействие с производителем", — сказал Рыжов.

В свою очередь посетивший выставку и ознакомившийся с представленной продукцией губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что Шерегеш заявляет о себе не только как замечательное место отдыха, но и как прекрасная бизнес-площадка для проведения мероприятий самого разного уровня и направления.