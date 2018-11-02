Эксперты в ноябре в Кузбассе обсудят продвижение продукции легпрома РФ

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Экспертная сессия по продвижению продукции российской лёгкой промышленности сектора outdoor состоится 16-17 ноября на территории спортивно-туристского комплекса "Шерегеш" (Кемеровская область) при поддержке Минпромторга РФ, сообщает "Рустекстиль".

В рамках Экспертной сессии состоится серия мероприятий: Выставка-ярмарка зимней экипировки от ведущих российских производителей товаров outdoor сегмента; Форсайт-сессия "Зимний сезон: экипируемся в российское на 100%" с участием представителей Минпромторга России, Russian Outdoor Group,

Администрации Кемеровской области, крупнейших российских компаний — производителей; Отраслевые треки "Ритейл", "Спортивный маркетинг и менеджмент", "Нестоимостные инструменты продвижения" с участием руководителей, ведущих маркетологов, ведущих производителей, СМИ, блогеров; Массовый спуск с горы "Катаем в российском!"; Торжественное открытие горнолыжного сезона; Подиумный показ коллекций одежды российского производства.

Участниками деловой программы станут представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых ассоциаций, торговых сетей, представители российских компаний-производителей, спортивных школ, объектов СТК "Шерегеш", тренеры, журналисты, блогеры.