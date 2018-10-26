Начался прием заявок на конкурс "ТОП-10" для предприятий легпрома

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Минпромторг РФ открыл в пятницу прием заявок на участие в III федеральном отраслевом профессиональном конкурсе "ТОП-10", направленном на выявление лучших образцов продукции легкой промышленности, сообщает "Рустекстиль".

К участию приглашены производители верхней одежды и обуви весенне-осеннего сезона.

Продукция будет оцениваться с точки зрения закупочного потенциала и актуальности изделия, его ценовой категории (реализация в среднем сегменте), и места производства (Российская Федерация), а также по конкретным параметрам каждой товарной группы.

В жюри конкурса — представители Минпромторга России, Роскачества, Российского союза производителей одежды, Российского Союза кожевников и обувщиков, консалтинговых компаний и fashion-индустрии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 9 ноября. Победители "ТОП-10" будут объявлены на церемонии в рамках V Всероссийского форума лёгкой промышленности, который состоится 29-30 ноября 2018 года в Иванове.