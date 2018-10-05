Минпромторг рассказал об эксперименте по выращиванию хлопка в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Эксперимент по выращиванию хлопка успешно проходит в Астраханской области, рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Открою секрет: у нас сейчас идет эксперимент, в Астраханской области первые 500 гектаров хлопка были засеяны, сейчас собирается урожай. Причем хороший хлопок, хорошего качества. Я думаю, что наши предприниматели планируют выйти на большой объем посевных площадей", — сказал Евтухов в ходе пленарной сессии Международного форума моды.

Кроме того, по его словам, сейчас в России восстанавливается производство льна, создается льняной кластер. "У нас есть хорошая традиция выращивания льна, и мы уверены, что эту нишу мы может также заполнять", — сказал замминистра.

Международный форум моды проходит в Санкт-Петербурге 4-5 октября под патронатом Минпромторга РФ и правительства Санкт-Петербурга.