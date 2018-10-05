Минпромторг будет сотрудничать с Европейским институтом дизайна

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. Заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в рамках второго Международного форума моды в Петербурге в пятницу подписал соглашение о сотрудничестве с Европейским институтом дизайна, передает корреспондент РИА Новости.

Европейский институт дизайна представлял итальянский дизайнер, технолог и преподаватель Андреа Този. "Теперь точно в России наступит эра красоты, друзья", — сказала ведущая после подписания соглашения.

В свою очередь Евтухов отметил, что за счёт господдержки в России появилось много новых современных производств, но не надо забывать, что важнейшим направлением лёгкой промышленности является направление, связанной с модой и дизайном.

"С точки зрения запроса на новации технологии, лёгкая промышленность в целом и мода и дизайн в частности находятся на передовой. Всё время нужно обновляться, всё время нужны новые коллекции, очень важно не только произвести хороший товар, но и хорошо его упаковать, хорошо представить в магазине. Сегодня практически все потребители очень взыскательны", — сказал Евтухов.

Международный форум моды стартовал в Санкт-Петербурге в четверг. Форум проходит под патронатом министерства промышленности и торговли РФ и правительства Санкт-Петербурга. В рамках форума, который пройдет с 4 по 5 октября, будут обсуждаться вопросы включения в рабочие процессы ведущих дизайнеров, представителей торговых марок, ведущих предприятий. Участникам форума предстоит знакомство с трендами графического и поверхностного дизайна и освоение практического опыта представителей дизайнерского и модного сообществ.

Как сообщал ранее Рустекстиль, форум ориентирован на прямой конструктивный диалог представителей fashion-ритейла, дизайнеров, руководителей курирующего ведомства, ведущих предприятий легкой промышленности, а также представителей финансовых и консалтинговых компаний.