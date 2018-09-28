Представители российских предприятий легкой промышленности посетили Турцию с бизнес-миссией, организованной Минпромторгом России. Они познакомились с работой крупнейших текстильных предприятий страны, достигли договоренностей о сотрудничестве, которые, в частности, предусматривают организацию стажировок в Турции.
Представители российского легпрома обменялись опытом с коллегами из Турции
16:0528.09.2018
(обновлено: 16:07 28.09.2018)
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© Фото : РустекстильAydin Tekstil – один из крупнейших в Европе производителей тканей для дома. Фабрика выпускает высококачественную продукцию, используя самые современные технологии.
© Фото : Рустекстиль
Aydin Tekstil – один из крупнейших в Европе производителей тканей для дома. Фабрика выпускает высококачественную продукцию, используя самые современные технологии.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильФабрика Aydin Orme производит трикотаж и домашний текстиль, полиэфирную, тройную, эластичную, кружевную пряжу, тюль, занавесную ткань. Продукция поставляется на внутренний и внешний рынки.
© Фото : Рустекстиль
Фабрика Aydin Orme производит трикотаж и домашний текстиль, полиэфирную, тройную, эластичную, кружевную пряжу, тюль, занавесную ткань. Продукция поставляется на внутренний и внешний рынки.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильIstanbul Teknik Universitesi (Стамбульский технический университет) – учебное заведение, насчитывающее 242-летнюю историю. Считается одним ведущих технических вузов мира. При университете действуют 360 лабораторий и 13 научно-исследовательских центров.
© Фото : Рустекстиль
Istanbul Teknik Universitesi (Стамбульский технический университет) – учебное заведение, насчитывающее 242-летнюю историю. Считается одним ведущих технических вузов мира. При университете действуют 360 лабораторий и 13 научно-исследовательских центров.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : РустекстильADL – известный бренд женской одежды fast fashion. Розничная сеть adL охватывает девять стран мира и включает более 153 магазинов, предлагающих одежду и аксессуары, соответствующие актуальным модным тенденциям.
© Фото : Рустекстиль
ADL – известный бренд женской одежды fast fashion. Розничная сеть adL охватывает девять стран мира и включает более 153 магазинов, предлагающих одежду и аксессуары, соответствующие актуальным модным тенденциям.
© Фото : РустекстильБизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
© Фото : Рустекстиль
Бизнес-миссия в Турцию, организованная Минпромторгом России.
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