Санкт-Петербург примет второй международный форум моды

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Второй Международный Форум Моды пройдет в Санкт-Петербурге с 4 по 5 октября, сообщает Рустекстиль.

"Мероприятие ориентировано на прямой конструктивный диалог представителей fashion-ритейла, дизайнеров, руководителей курирующего ведомства, ведущих предприятий легкой промышленности, а также представителей финансовых и консалтинговых компаний". — говорится в пресс-релизе.

© Фото : Рустекстиль Международный форум моды © Фото : Рустекстиль Международный форум моды

В этом году в работе форума, как ожидается, примут участие представители министерства промышленности и торговли РФ, правительства Санкт-Петербурга, крупнейших предприятий легкой промышленности, дизайнеры, ряд зарубежных экспертов индустрии.

Ключевыми направлениями деловой программы на форуме моды станут: включение в рабочие процессы ведущих дизайнеров, представителей торговых марок, ведущих предприятий, знакомство с трендами графического и поверхностного дизайна и освоение практического опыта представителей дизайнерского и модного сообществ.

Программа Форума подготовлена с учётом актуальных запросов и рекомендаций представителей отрасли и включает следующие темы для обсуждения: использование графического дизайна с учетом мировых тенденций, специфика работы с ведущими мировыми ритейлерами и байерами.