Механизм льготного лизинга - один из самых востребованных в легпроме

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Инициированный Минпромторгом России в 2016 году механизм льготного лизинга стал одним из самых востребованных в сфере легкой промышленности, заявила заместитель директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Ирина Иванова.

Выступая на сессии "Инновации и цифровизация в текстильной и легкой промышленности", которая состоялась в рамках 51-ой Федеральной оптовой ярмарки текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром", Иванова напомнила, что для развития инновационного потенциала отрасли были разработаны программы субсидирования процентных ставок по кредитам на техническое перевооружение, льготный лизинг, субсидирования расходов на НИОКОРЫ, субсидирование производства школьной формы, льготного кредитования Фонда развития промышленности

Благодаря государственным субсидиям на этапе закупки оборудования у компаний появилась возможность не отвлекать большой объем из оборотных средств. Кроме того, субсидия позволяет снизить долговую нагрузку как на этапе изготовления оборудования, так и на этапе реализации проекта, и существенно удешевить проект в рамках 30-ти процентной скидки от контрактной стоимости оборудования.

Этой мерой в 2016 году воспользовались три предприятия (субсидия тогда составила 258 миллионов рублей, а общая сумма реализованных проектов — 860 миллионов рублей), в 2017 количество предприятий выросло до девяти (субсидия составила 648 миллионов рублей, а общая сумма реализованных проектов возросла до 2,16 миллиарда рублей). В текущем году ожидается реализация более десяти проектов на общую сумму 2,35 миллиарда рублей, при этом размер субсидий составит 700 миллионов рублей.

"Нам удалось продлить эти меры поддержки на 2019 год. Мы также продолжаем работу с банками по формированию отдельной программы для выдачи льготных кредитов на оборотные средства для предприятий отрасли". — отметила представитель Минпромторга.