Дорожная карта развития льняной отрасли представлена на "Текстильлегпроме"

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Дорожная карта по реализации Стратегии развития льняной отрасли Российской Федерации в 2019 — 2021 годах представлена на интерактивной панельной дискуссия "Российский льняной текстиль: блистательное мировое будущее" в рамках открывшейся в Москве 51-ая Федеральной оптовой ярмарка товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности "Текстильлегпром", сообщает "Рустекстиль".

Согласно Стратегии, должны быть определены целевые показатели развития отрасли к 2025 году (площади посевов, валовый оборот и объемы импортозамещения), разработаны и организованы высокорентабельные прототипы (экспериментальные, опытно-модельные предприятия, единые логистические системы), которые должны применяться бизнесом в рамках существующих рынков, организовано отечественное машиностроение для уборки и переработки льна, а также сформированы госзаказ на продукцию изо льна и новые рынки для продуктов переработки льна (автокомпонентов, биокомпозитов, нового текстиля, порохов, использующих льняную целлюлозу, экотекстиля).

Как отметили участники дискуссии — представители заинтересованных ведомств, бизнеса и науки, подотрасль остается импортозависимой, хотя в стране есть большие возможности не только для выращивания но и для переработки льна.

"Мы должны ставить приоритеты: чтобы лён, который выращивается у нас в стране, перерабатывался тоже у нас", — приводятся в сообщении слова директора департамента лёгкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Евгения Рыжова.

По его мнению, необходимо реализовывать проекты по модернизации льнозаводов для получения качественного льноволокна.

Председатель попечительского совета Межрегионального общественного фонда "Льняной союз" Виктор Иванов, в свою очередь, отметил острую потребность населения в натуральных и природных волокнах. По его мнению, для развития подотрасли необходимо наращивать объемы производства отечественного льна и льноволокна, поддерживать российских производителей и обеспечивать легпром отечественными химическими волокнами и нитями.