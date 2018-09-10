В Москве в октябре откроется фабрика по печати на ткани

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Группа компаний Solstudio Textile Group планирует в октябре запустить в Москве в технопарке "Калибр" фабрику по печати на тканях. Проект реализуется с помощью собственных и привлеченных от частного инвестора средств, сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль".

Новое предприятие будет специализироваться на цифровой печати на натуральных и смешанных тканях, также будет переведено уже имеющееся производство по печати на полиэстере, которое работает на протяжении двух лет.

"Мы бы никогда не взялись за фабрику, если бы не выстроили студию текстильного дизайна. Эта сфера стала двигателем развития моды. И теперь, имея все составляющие — студию дизайна, опыт в печати, опыт в ткани, в пошиве одежды и, главное, сильную постоянную команду, — мы смогли решиться на такой непростой шаг, как построение фабрики", — приводятся в сообщении слова основателя Solstudio Textile Group Александры Калошиной.

По ее словам, запуск первой линии оборудования мощностью 800 тысяч погонных метров в год состоится в октябре, к ноябрю производители планируют освоить большую часть материалов — хлопок, вискозу, смешанные ткани, а также наладить внутренние процессы для печати на шёлке.

Выбор локации для новой фабрики тоже не случаен — высокотехнологичное производство без опасных веществ и выбросов можно разместить в черте города, обеспечив при этом рабочие места для квалифицированных специалистов, которые находятся в столице. Кроме того, технопарк "Калибр" — место, где создается текстильный кластер, в котором уже работают швейные предприятия и проходит крупнейшая отраслевая выставка "Текстильлегпром".

Основной задачей руководитель Solstudio Textile Group ставит самостоятельное воплощение в материале тех эскизов, которые создаются дизайнерами студии. "Кто-то же должен делать шаги вперед. У нас есть свои плюсы. Те, кто начинает первыми, сами формируют рынок. Мы видим, что у нашего рынка есть скрытый спрос, который не реализован в связи с тем, что нет хорошего предложения. Это тот самый случай, когда предложение сформирует рынок, и невозможно просчитать его величину", — цитирует пресс-служба Калошину.