На форуме "Армия-2018" свою продукцию представили 12 компаний легпрома РФ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, 12 компаний российской легкой промышленности представили свою продукцию на коллективной экспозиции Минпромторга, сообщает "Рустекстиль".

Посетителям выставки представлены инновационные ткани, материалы и утеплители от производителей "Чайковский текстиль", "Весь Мир", костюмы из эластичных и мембранных тканей с анатомическим кроем, выполненные с помощью технологий бесшовного производства и 3D конструирования, от брендов "BASK", "DragonFly", "V-motion" и "ДиЭнДжи", средства индивидуальной защиты "Восток-Сервис-Спецкомплект" и "Энергоконтракт".

Кроме того, посетители увидят одежду и обувь, которые защищают от длительного воздействия холода с высокой влажностью, от компании "ФАРАДЕЙ", форменнуюя и специальную одежду для силовых структур "КАРОСПОРТ" и "ОКРУГ", а также фурнитуру с огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами, предназначенную для армии и специальных подразделений, от компании "3R".

"Разработки, ориентированные на обеспечение безопасности специальных подразделений и структур, должны не просто обладать необходимыми и актуальными параметрами, а постоянно опережать по своим свойствам и характеристикам ту продукцию, которая уже представлена на современном рынке. Увидев инновации, которые демонстрируются на "Армии", можно сказать, что российская лёгкая промышленность действительно на шаг впереди", — сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.