На форуме "Армия-2018" свою продукцию представили 12 компаний легпрома РФ

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На Международном военно-техническом форуме "Армия-2018", который проходит в Кубинке с 21 по 26 августа, 12 компаний российской легкой промышленности представили свою продукцию на коллективной экспозиции Минпромторга, сообщает "Рустекстиль".
Кроме того, посетители увидят одежду и обувь, которые защищают от длительного воздействия холода с высокой влажностью, от компании "ФАРАДЕЙ", форменнуюя и специальную одежду для силовых структур "КАРОСПОРТ" и "ОКРУГ", а также фурнитуру с огнестойкими и водонепроницаемыми свойствами, предназначенную для армии и специальных подразделений, от компании "3R".
"Разработки, ориентированные на обеспечение безопасности специальных подразделений и структур, должны не просто обладать необходимыми и актуальными параметрами, а постоянно опережать по своим свойствам и характеристикам ту продукцию, которая уже представлена на современном рынке. Увидев инновации, которые демонстрируются на "Армии", можно сказать, что российская лёгкая промышленность действительно на шаг впереди", — сказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.