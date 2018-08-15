Минпромторг покажет инновационные ткани и фурнитуру на форуме "Армия-2018"

МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Двенадцать предприятий-лидеров российского легпрома представят свою продукцию на коллективном стенде в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2018", который пройдет 21-26 августа в подмосковном КВЦ "Патриот", сообщает "Рустекстиль".

Коллективный стенд Минпромторга РФ, расположенный в павильоне D, объединит такие компании как "3R", "Чайковский текстиль", "Весь Мир", "Восток-Сервис-Спецкомплект" и "Энергоконтракт", "ФАРАДЕЙ", бренды "BASK", "DragonFly", "V-motion", "ДиЭнДжи", "КАРОСПОРТ" и "ОКРУГ".

Среди выставочных образцов: инновационные ткани, материалы и утеплители, одежда и обувь для холодного и влажного климата, костюмы с проклеенными швами из эластичных и мембранных тканей, костюмы и средства индивидуальной защиты, термобелье, форменная и специальная одежда, огнестойкая и водонепроницаемая фурнитура для армии.

"Вектор роста в сегменте продукции легкой промышленности для силовых структур связан, в том числе, с инновациями. Обеспечение безопасности, качества и комфорта требуют от производителей постоянного совершенствования как материалов, так и технологий изготовления изделий", – приводится в сообщении комментарий замглавы Минпромторга Виктора Евтухова.