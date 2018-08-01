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Легкая промышленность

Возрождение льняного комплекса России требует дополнительных мер поддержки

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© Фото : МинпромторгВозрождение льняного комплекса России требует дополнительных мер поддержкиВозрождение льняного комплекса России требует дополнительных мер поддержки
© Фото : Минпромторг

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Дополнительные меры поддержки льняного комплекса России помогут увеличить посевные площади льноволокна. Рост объемов его переработки в 2019 году предположительно должен вырасти до 36 тысяч тонн, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ по результатам панельной сессии "Стратегия развития льняного комплекса России", которая состоялась в рамках "Всероссийского Дня льняного поля — 2018" в Смоленской области.

Отдел тканей
© Fotolia / JackF
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По данным пресс-службы, в текущем году в рамках взаимодействия между сельхозпроизводителями и ткаными производствами достигнута договоренность о поставках урожая года на предприятия Ивановской и Костромской областей. При этом именно легпром, ориентированный на глубокую переработку льна, должен стать для селян заказчиком, как по объемам, так и по качеству сырья. В помощь льнопроизводящим хозяйствам уже сейчас выделяются денежные средства из федерального бюджета в виде субсидий. Но для возрождения и развития отрасли требуются дополнительные меры.

"Мы считаем необходимым совместно с Минфином проработать выделение дополнительных субсидий на выращивание льна, дифференцированные по видам производимого волокна для стимулирования повышения качества продукции, при условии субсидирования только подтверждённых объемов волокна, сданного на отечественные текстильные комбинаты. При этом субсидии должны предоставляться до начала посевного периода", — приводит слова Директора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Евгения Рыжова пресс-служба Минпромторга.

В перспективе эти меры должны помочь увеличить посевные площади в России. И если в 2018 году потребность российских текстильных предприятий в льноволокне составляет 24 тысяч тонн, в 2019 году рост объемов переработки льноволокна планируется довести до 36 тысяч тонн.

Cтатс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Минпромторг готов работать с несколькими операторами маркировки
По мнению экспертов, введенные меры уже дали свои результаты.

"По итогам 2017 года мы смогли преодолеть отрицательную динамику в производстве льняных тканей, сохранявшуюся на протяжении последних пяти лет. Было выпущено 23,1 миллиона квадратных метров, темп роста составил 101,4%. За первое полугодие 2018 года показатели выросли еще на 4,6%", — отметил Евгений Рыжов.

Еще одним инструментом увеличения динамики роста льняных производств является создание межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке лубяных волокон льна, который поможет синхронизировать всю технологическую цепочку от подготовки почвы и посева до производства готовой продукции. Такой подход позволяет четко просчитать все затраты — от строительства и модернизации льнозаводов до технологических решений по выращиванию и переработке льноволокна.

По информации пресс-службы Минпромторга, на данный момент соглашения о поддержке кластера подписаны с Ивановской и Владимирской областями, на очереди — Смоленская, Тверская, Костромская, Новгородская, Омская, а также Республика Удмуртия. В 2018 году предприятия кластера авансировали сельхозпредприятиям для посева 1,6 тысячи гектаров льна и выражают заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. А в Смоленской области уже ведутся строительные работы в рамках реализации проекта "Русский Лен".

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