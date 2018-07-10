Стенд российского легпрома представлен на "Иннопроме-2018" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Защитные костюмы от термических рисков и производственных загрязнений, антиэлектростатические материалы и утеплители, костюмы для активного отдыха, термобелье, обувь из микрофибры, outdoor-продукция и другие актуальные разработки представлены на стенде российского легпрома на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.
"Уже в первый день стенд пользуется повышенным интересом посетителей, что увеличивает вероятность нахождения новых партнёров по бизнесу, в том числе, по вопросам сотрудничества и расширения производства", — отметили в пресс-службе.