Стенд российского легпрома представлен на "Иннопроме-2018" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июл — РИА Новости. Защитные костюмы от термических рисков и производственных загрязнений, антиэлектростатические материалы и утеплители, костюмы для активного отдыха, термобелье, обувь из микрофибры, outdoor-продукция и другие актуальные разработки представлены на стенде российского легпрома на международной промышленной выставке "Иннопром-2018" в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Программы развития конкурентоспособности текстильной и легкой промышленности России "Рустекстиль", в числе выставленной российской продукции — обувь от компаний "Модерам", "Фарадей", "Юничел", спецодежда предприятий "Чайковский текстиль", "Восток-Сервис-Спецкомплект", "ФПГ "Энергоконтракт", одежда для спорта и активного отдыха от "STAYER", "DragonFly" и "КароСпорт", а также утеплители и материалы от фабрики нетканых материалов "Весь Мир".

"Уже в первый день стенд пользуется повышенным интересом посетителей, что увеличивает вероятность нахождения новых партнёров по бизнесу, в том числе, по вопросам сотрудничества и расширения производства", — отметили в пресс-службе.