Техкомитет займется вопросами стандартизации всей продукции легпрома

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Технический комитет по стандартизации продукции хлопчатобумажной, текстильной и легкой промышленности создан в составе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) — он будет отвечать за стандартизацию отрасли всех видов продукции легпрома, сообщает Минпромторг.

В ведомстве пояснили, что два действующих технических комитета по стандартизации легкой и текстильной промышленности объединяются на базе Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности, что позволит сосредоточить работу по развитию отрасли на единой площадке.

Первоочередными задачами технического комитета станет разработка новых технологий производства товаров, в том числе, применение в производстве так называемых умных тканей, а также внедрение новых методик испытаний качества и безопасности товаров легпрома.

"Организация реального центра отраслевой стандартизации будет способствовать выведению на рынок новых видов тканей и материалов, продвижению российских научных разработок в сфере легпрома и гармонизации российских и международных стандартов", — сказал заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

В Минпромторге уточнили, что в объединенный технический комитет войдут представители Минпромторга России, Росстандарта, Роскачества, отраслевых ассоциаций, научных институтов, а также крупнейших предприятий текстильной и легкой промышленности.

По словам руководителя Росстандарта Алексея Абрамова, объединение двух технических комитетов по стандартизации в один позволит задать единые, понятные для всех ориентиры в одном из важнейших — с точки зрения востребованности этой продукции — сегменте национальной экономики.

Как сообщил руководитель Инновационного научно-производственного центра текстильной и легкой промышленности (ИНПЦ ТЛП) Андрей Граванов, объединенный технический комитет начнет работу по совершенствованию текущей нормативно-правовой базы в текстильной и легкой промышленности, объединив на площадке института ведущих отраслевых экспертов страны. "Мы сосредоточим работу на выявлении устаревших методик испытаний и стандартов качества продукции, которые не соответствуют современным реалиям. При этом, помимо разработки новых стандартов и требований к качеству товаров легпрома, необходима их единовременная экспериментальная апробация в испытательной лаборатории, и для этого мы сможем задействовать все мощности центра".

В частности, для работы над созданием ГОСТов и методик испытаний институт объединит научные подразделения, испытательный центр, а также опытно-текстильное производство.