Конкурс Минпромторга определил 6 "лучших торговых городов России"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Великий Устюг, Владимир, Воронеж, Краснодар, Рязань и подмосковный Звенигород признаны лучшими торговыми городами России по итогам I Всероссийского конкурса "Торговля России", сообщает Минпромторг РФ.

Награждение победителей конкурса состоялось в рамках Недели российского ритейла. Конкурс лучших идей и решений, реализуемых в разных торговых форматах, был впервые организован Минпромторгом РФ. Награды присуждаются предпринимателям, а также региональным и местным органам власти, создавшим условия для успешного развития бизнеса.

"Учитывая большой интерес, который был проявлен к нашему конкурсу со стороны регионов — а это более 600 заявок со всех уголков страны — мы решили проводить его ежегодно. Объекты победителей опубликуют в журнале конкурса, который будет распространяться по всем регионам. Конкурс станет смотром лучших бизнес-моделей и решений в разных торговых форматах. Они, безусловно, будут интересны и другим участникам рынка, и региональным властям, которые стремятся развивать на местах реальную конкуренцию в ритейле", — отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

Конкурс "Торговля России" проходил по семи номинациям. В номинации "Лучшая торговая улица" отмечены московские улицы Маросейка и Покровка, Большая Покровская улица в Нижнем Новгороде, Почтовая улица в Рязани и улица Кирова в Ярославле. Победителями в номинации "Лучший нестационарный торговый объект" стали 19 торговых объектов из 16 регионов. "Лучшие ярмарки" проходят в 12 регионах России.

Специальный приз в этой номинации получили три ярмарки — в Барнауле, Белгороде и Москве. В номинации "Лучший розничный рынок" победили 13 рынков, в том числе по два рынка в Воронеже и Ростове-на-Дону. Среди "Лучших мобильных торговых объектов" оказались восемь, в номинации "Лучший несетевой магазин" награждены магазины 16 регионов России, сообщили в Минпромторге.