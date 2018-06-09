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Легкая промышленность

Минпромторг: цель Стратегии развития - формирование потребительской среды

10:3509.06.2018
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© Fotolia / KadmyЖенщина в отделе детской одеждыЖенщина в отделе детской одежды
© Fotolia / Kadmy

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главной задачей новой Стратегии развития торговли должно быть формирование комфортной потребительской среды, считают в Минпромторге РФ.

Участок раскроя кожи и ткани на мебельной фабрике Британика в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Неделя Российского Ритейла, масштабное отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли с участием бизнеса и государства, проходит с 6 по 10 июня 2018 года в Москве в Центре международной торговли. На форуме была представлена презентация новая Стратегии развития торговли.

Стратегия находится сейчас в стадии активной доработки и ранее ни в каких источниках не публиковалась, поэтому было принято решение обсудить ключевые моменты с игроками рынка непосредственно на Неделе ритейла, а затем представить ее на суд широкой общественности, говорится в сообщении Минпромторга.

"Мы формируем документ нового формата, который содержит конкретные инструкции — как нужно и как не нужно делать на сегодняшнем рынке", — цитирует Минпромторг заместителя директора департамента развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Никиту Кузнецова.

По мнению представителя ведомства, Стратегия должна быть читабельным прикладным документом, главной задачей которого является формирование комфортной потребительской среды. Под этим термином, введённым Минпромторгом впервые, понимается целевая модель, к которой должны стремиться при развитии сектора потребительского рынка той или иной территории органы власти всех уровней.

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© РИА Новости / ЮлияЧичерин
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Также важным практическим вопросом Стратегии является размещение торговли. По словам Кузнецова, торговля всегда стремится к сосредоточению в зонах повышенного людского трафика, так называемых общественных пространствах, поэтому организацию малых форматов торговли, в частности — рынков и ярмарок, оптимально обеспечивать именно в таких местах. Представитель Минпромторга также озвучил другую модель территориального размещения, применяемую к крупным торговым форматам. Согласно этой модели, торговые центры и гипермаркеты целесообразно размещать исходя из возможности использования их для формирования новых локаций привлечения потребителей.

В завершение презентации представитель министерства выделил финальный тезис, предполагающий баланс торговых сетей и малого бизнеса.

"Государство не должно искусственно вмешиваться в естественные рыночные процессы, подавляя развитие сетей. Задача органов власти в том, чтобы не препятствовать нормальному развитию всех форматов торговли. Рынок должен быть выстроен в балансе, поскольку потребителю необходимо многообразие форматов, а не конкретная модель" — прокомментировал Кузнецов.

 

 

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