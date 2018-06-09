Минпромторг: цель Стратегии развития - формирование потребительской среды

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Главной задачей новой Стратегии развития торговли должно быть формирование комфортной потребительской среды, считают в Минпромторге РФ.
Стратегия находится сейчас в стадии активной доработки и ранее ни в каких источниках не публиковалась, поэтому было принято решение обсудить ключевые моменты с игроками рынка непосредственно на Неделе ритейла, а затем представить ее на суд широкой общественности, говорится в сообщении Минпромторга.
"Мы формируем документ нового формата, который содержит конкретные инструкции — как нужно и как не нужно делать на сегодняшнем рынке", — цитирует Минпромторг заместителя директора департамента развития внутренней торговли, лёгкой промышленности и легализации оборота продукции Минпромторга России Никиту Кузнецова.
По мнению представителя ведомства, Стратегия должна быть читабельным прикладным документом, главной задачей которого является формирование комфортной потребительской среды. Под этим термином, введённым Минпромторгом впервые, понимается целевая модель, к которой должны стремиться при развитии сектора потребительского рынка той или иной территории органы власти всех уровней.
В завершение презентации представитель министерства выделил финальный тезис, предполагающий баланс торговых сетей и малого бизнеса.
"Государство не должно искусственно вмешиваться в естественные рыночные процессы, подавляя развитие сетей. Задача органов власти в том, чтобы не препятствовать нормальному развитию всех форматов торговли. Рынок должен быть выстроен в балансе, поскольку потребителю необходимо многообразие форматов, а не конкретная модель" — прокомментировал Кузнецов.